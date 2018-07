Pablo Echenique: "El PSOE debería someter la propuesta a sus bases, igual hay sorpresas"

Desde el PSOE "no se fían de Iglesias"

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, dice que "cada uno puede confiar en los demás partidos en la medida que estima apropiado", y ha puesto de ejemplo el gobierno en Aragón entre Podemos y PSOE, en el que, dice, los socialistas se comprometieron "a ciertas medidas programáticas que no ha llevado a cabo".

Señala que no entiende "las razones del PSOE para decir eso", pues su planteamiento "ha sido claro desde el principio" y cree que no se les puede acusar de "falta de coherencia", pues indican que llevan "semanas" poniendo "el mismo planteamiento sobre la mesa".

Máxima disposición

Señala que, "mientras que el PSOE acepta que hay coincidencias del 70% entre lo que planteamos y su programa, descubrimos que hay una coincidencia del 0% de lo que plantea Ciudadanos".

Indica que "el PSOE no ha dado señas de estar dispuesto a renunciar a ese acuerdo con Ciudadanos", por lo que se muestra "escéptico". No obstante, sostiene que sus "deseos" son que "esa vía sea posible, porque creo que numérica y programáticamente lo es, pero no he visto señales que hagan tener mucha esperanza, espero que las veamos en los próximos días".

Qué le dirán al Rey

Dice que espera que cuando el Rey cuando se reúna con las fuerzas políticas el próximo 25 y 26 de abril, "hayamos podido trabajar con el PSOE en esa vía y Pedro Sánchez le pueda decir que tiene los escaños que hacen falta para poder ser investido presidente".

Además, dice que espera que el líder socialista llegue a la reunión con el Rey "con los apoyos que impidan que se sigan poniendo en marcha las políticas del PP".

Reunión a tres entre PSOE-Ciudadanos-Podemos

Explica que en la reunión "descubrimos que por un lado había un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, en el que Ciudadanos solo admitía retoques, y el PSOE no corrigió a su socio". Además, dice que "ese acuerdo conllevaba la no presencia de Podemos en un gobierno".

Igualmente, el punto 20 del documento de Podemos, la formación morada no incluye a Ciudadanos en un acuerdo. Por último, dice Echenique que "al acabar la reunión estaba aclaro lo que se nos había planetado: algo inamovible".