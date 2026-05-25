Óscar Puente desea suerte a Alsina en su nueva etapa "elegida y merecida": "Disfruté mucho con sus entrevistas y como entrevistado"

Es la noticia del día. Carlos Alsina ha confirmado este lunes que dejará de encabezar la parte informativa de Más de Uno en Onda Cero para centrarse en el segundo tramo del programa. Por su parte, Rafa Latorre pasará a dirigir esta primera parte de la emisión, y será Marta García Aller la persona encargada de ponerse a los mandos de La Brújula por las tardes.

Esta histórica noticia para la radio ha desencadenado un aluvión de mensajes, reacciones y comentarios en las redes sociales. Entre ellas, la del ministro de Transportes Óscar Puente, quien ha decidido aprovechar para desearle suerte en esta nueva etapa.

Puente ha reaccionado al monólogo de Alsina a través de su cuenta de X, emitiendo un mensaje de respeto hacia el periodista, que ya lleva más de tres décadas asumiendo la dirección del informativo matinal en Onda Cero.

El ministro ha resaltado el compromiso de Alsina para con la audiencia, apoyando sus razones, las cuales considera "creíbles, otra cosa es que sean habituales", defendiendo su merecido cambio de vida hacia una más tranquila cuando "ha estado tanto tiempo en primera línea".

Óscar Puente "disfrutó mucho" con las entrevistas de Alsina

En esta línea, Óscar Puente ha resaltado que, a pesar de las diferencias ideológicas que han marcado sus entrevistas con el periodista, siente admiración profesional hacia él. "Siempre le tuve mucho respeto", afirmando que disfrutó mucho con sus entrevistas "como público y como entrevistado".

Ha insistido en que, especialmente, ha disfrutado esas entrevistas como entrevistado, e incluso ha señalado que "lo echaré de menos".

Unas palabras que ha compartido en X justo después del monólogo de Carlos Alsina en su programa Más de Uno en Onda Cero. También ha querido finalizar su mensaje deseándole "suerte con tu decisión, y con esta nueva etapa, elegida y merecida".