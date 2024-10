El número 2 de Marlaska preparó con Koldo la visita de Delcy: la vicepresidenta de Maduro se iba a alojar en un chalé de lujo

Siguen las novedades en el caso Koldo. La Guardia Civil ha aportado a la Audiencia Nacional más mensajes en el marco de una investigación que parece extenderse a más departamentos, y es que el exasesor de José Luis Ábalos habría proporcionado a Víctor de Aldama los teléfonos personales de tres ministras del Gobierno de Sánchez.

Reyes Maroto, Teresa Ribera y Nadia Calviño. Las entonces ministras de Industria, Transición Ecológica y de Asuntos Económicos, respectivamente. Víctor de Aldama escribió a Koldo pidiendo el número de Ribera, aunque el exasesor de Ábalos no acertó y acabó compartiendo los números personales de Maroto y Calviño.

"De Nadia no coño de la Vice de transición ecológica", llegó a responder Aldama, el llamado "nexo corruptor" de la trama Koldo según los últimos informes de la UCO.

Así se organizó el viaje y alojamiento de Delcy a España

La novedad no acaba aquí, y es que los mensajes de la Guardia Civil también señalan a Interior por el viaje de Delcy Rodríguez a España. Según se desprende de estos textos, el número 2 de Marlaska, Rafael Pérez, y Koldo fueron los que intercambiaron mensajes para gestionar la visita de la vicepresidenta de Nicolás Maduro.

"Tendrá que entrar por autoridades", llegó a decir Koldo, que adjuntó una fotografía del avión donde viajaba Delcy y también daba detalles de la zona de Madrid donde se alojaría. "Zona de seguridad vive la familia March y Florentino Pérez. Es un chalé", reza el mensaje, al que Rafael Pérez responde con un "recibido". Posteriormente, el viaje se frustraría por la orden de la UE.

Además, el número 2 de Marlaska había pedido previamente a Koldo "todos los datos" acerca del viaje, comentando que habló con José Antonio, director del Gabinete de Coordinación y Estudios, para "ponerlo en prevención hasta que les llegue la Comunicación de Exteriores". Esta comunicación contradice lo afirmado por el propio Marlaska en la Comisión de Investigación, ya que comentó que era "falso" que el secretario de Estado "organizara ningún tipo de viaje".

No obstante, Marlaska admite que conoció el viaje de Delcy "poco antes" de su llegada, momento en el que contestó a Ábalos que la vicepresidenta no podía pisar suelo español y no lo hizo, en palabras del ministro de Interior, en "parámetros de suelo Schengen".

Ábalos comunicó a Delcy que el CNI vigilaba a Leopoldo López

Otro desglose de los últimos mensajes muestra que Víctor de Aldama, le comunicó el 6 de noviembre de 2020 a la vicepresidenta de Venezuela que el exministro José Luis Ábalos le quería trasladar que el opositor venezolano Leopoldo López estaba bajo vigilancia del CNI y que ya sabía "que era una patata caliente".

Si en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo al exministro Ábalos ya se ponía negro sobre blanco que De Aldama realizó "habitualmente" labores de "intermediación entre España y Venezuela", las nuevas evidencias aportadas a la causa arrojan luz sobre la influencia de este empresario en asuntos gubernamentales de calado internacional.

Así, en la gran cantidad de mensajes que se cruzaron Delcy Rodríguez y De Aldama, los investigadores se percataron de que uno de los temas recurrentes en octubre y noviembre de 2020 era la llegada del opositor venezolano Leopoldo López a Madrid huyendo del Gobierno de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez estaba muy interesada en conocer qué pasos daba el Ejecutivo de Sánchez en su acercamiento hacia el opositor, y le escribía a De Aldama mensajes como que no debían "apoyar en nada al psicópata" o que esperaba que el asunto no "escalara".

De Aldama, jugando la baza de intermediario, le respondía a esas advertencias que justo ese mismo día desayunaba con el ministro de Transportes y que le comentaría sus inquietudes. "Ok así lo traslado, igualmente desayuno ahora con el jefe y le digo y vamos hablando, gracias por todo y besos", le explicaba haciendo alusión a ese jefe que, según se desprende del informe de la UCO, es Ábalos.

Si el mensaje sobre el desayuno con el ministro tenía lugar a las 7.25 horas, siete horas más tarde, a la hora de la comida, De Aldama volvía a mensajear a la vicepresidenta venezolana señalándole que estaba bajo vigilancia del CNI. "Le tiene en vigilancia el CNI, me dice, pero que cualquier cosa que creas necesaria lo hablamos, y agradecido, que ya sabía él que este era una patata caliente aquí", explica De Aldama en clara alusión a una supuesta conversación previa con Ábalos sobre Leopoldo López.

Ante este comentario, la vicepresidenta le contestaba con un sencillo "vale Vic", diminutivo de Víctor que usaba continuamente cuando se escribía con el conseguidor sobre asuntos tan diversos como la compra de lotes de oro, la salud de De Aldama --que iba a ser operado por una infección--, o la agenda que pretendía llevar en España en su visita fallida.