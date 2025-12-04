El número 2 de Cerdán confirma su reunión con Leire Díez, Santos Cerdán y Antonio Hernando

En una declaración a la defensiva, Juan Francisco Serrano, ha confirmado finalmente que sí, que hubo una reunión a la que asistió él con su entonces jefe, Santos Cerdán, la llamada "fontanera" del PSOE, Leire Díez "que se presentó como militante y periodista de investigación" y el ex Director Adjunto del gabinete de Moncloa, Antonio Hernando.
En todo caso, niega que dicho encuentro fuera para organizar ninguna operación de descrédito a los instructores de casos que afectan al PSOE y al Gobierno.
Santos llevaba una vida normal
Serrano asegura que nunca vio nada que le indicara que Santos Cerdán llevaba una vida por encima de sus posibilidades. Y eso, a pesar de que su jefe viviera en un ático de lujo cerca de Ferraz y de que ese tipo de vida no se correspondiese con el sueldo de un diputado.
¿Comidas a cuenta de Servinabar?... no recuerdo
El número 2 de Cerdán dice "no acordarse" de si ambos comían en el restaurante Sazadón con cargo a la tarjeta de crédito de Servinabar.
La senadora Caballero le ha preguntado una y otra vez sobre las casi 50 comidas que se celebraron en dicho establecimiento hostelero a lo que Serrano ha vuelto a insistir con un lacónico "no recuerdo".
No he tratado con Koldo, ni con Víctor de Aldama
El Secretario Adjunto de Organización del PSOE niega haber conocido al ex chófer de Ábalos, Koldo García, "más allá de saber que iba acompañando siempre al entonces ministro". Tampoco conoce personalmente a Víctor de Aldama, según ha declarado a la senadora de UPN, Mari Mar Caballero.
