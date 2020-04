Montero dice que no le "consta" que ERC haya vinculado la mesa de reconstrucción a la de diálogo

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , ha dicho en rueda de prensa que no le "consta" que ERC haya vinculado su apoyo a la mesa de reconstrucción económica y social con la reactivación de la mesa de diálogo con Cataluña.

"No me consta que en la conversación mantenida se haya producido relación entre ambas cuestiones, pero lo importante es sumar alianzas. Todos los gobiernos estamos volcados contra la pandemia y cuando esta termine retomaremos los otros proyectos políticos. Una cuestión no es incompatible con la otra", ha dicho Montero.

ERC ha anunciado este viernes que reclamaría la reactivación de la mesa de diálogo entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña a la vez que se reúne la Mesa para la Reconstrucción Social y Económica para afrontar el coronavirus.

Minutos después de que terminara la videoconferencia de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sondear la disponibilidad de los grupos parlamentarios a participar en dicha mesa, fuentes de ERC avanzaron algunas posiciones de la formación antes de su rueda de prensa telemática.

En primer lugar, Esquerra apostó por "lo público" y la República, y subrayó que "el conflicto político sigue vigente y la represión no se detiene". Por tanto, pidió "reactivar la Mesa de Diálogo y Negociación", alegando que, "si es necesario abrir un nuevo tiempo, abrámoslo de verdad".

La portavoz del Gobierno también ha anunciado que el presidente Pedro Sánchez se reunirá con el líder del PP, Pablo Casado, vía telemática el próximo lunes día 20 de marzo a las 11:00 horas.

Montero confía en que el principal partido de la oposición se "sume" a la iniciativa de diálogo para alcanzar "una gran alianza y gran acuerdo para que España pueda remar en la misma dirección".

