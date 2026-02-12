Marta García Aller señala la "falta de autocrítica" de los políticos: "Un agujero negro"

Con la falta de autocrítica pasa como con los agujeros negros. Son un malentendido. Hablando con Alberto Aparici aprendí que a lo mejor los agujeros negros no deberían llamarse así, porque no indican un vacío, como el que podemos imaginar en un agujero. No es que falte la materia, es que está en su forma más densa posible. Así que habría que imaginar los agujeros negros más como una montaña de materia que como agujeros en el suelo.

Pues con la falta de autocrítica pasa como con los agujeros negros. No es una ausencia. Es la presencia del todo. Es la forma más densa de materia política que podríamos encontrar ayer en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición convirtieron ayer el hemiciclo en un cruce de acusaciones de a ver quién gestiona peor un accidente. Un agujero negro de responsabilidades y cuentas pendientes en las que nadie se hace responsable de nada. Una montaña de reproches huecos. En el agujero negro de la falta de autocrítica cabe Adamuz, Angrois, el Yak-42 y el Metro de Valencia.

Tomamos la falta de responsabilidades, la ausencia de explicaciones como un vacío, cuando, en realidad, ahí está toda la materia que necesitamos para entender el universo político.

Lo más parecido a asumir responsabilidades del accidente de Adamuz que hizo ayer el presidente Sánchez en el Congreso fue prometer tomar las medidas para que no se vuelva a repetir. Es de suponer que si esas medidas dependen del Gobierno se podrían haber tomado antes.

Aunque se cumplieran los protocolos, si los protocolos están obsoletos, la responsabilidad será del responsable de los protocolos. Asegurar que se cumplieron los estándares de seguridad al tiempo que se reconoce que hay que elevarlos es como cuando el ministro Puente dice que no había carencias en la inversión en mantenimiento de las vías, pero que vamos a gastarnos 1800 millones más a partir de ahora.

Sánchez vino a decirnos que en Adamuz se hizo todo correctamente pero que a partir de ahora las cosas se van a hacer de otra manera. El agujero negro de la autocrítica, bien mirado, es de lo más revelador.

¿Moraleja?

La falta de autocrítica,

un agujero negro en la política