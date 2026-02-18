Marta García Aller destaca el regreso de los whatsapps de Koldo: "Quedan por salir muchos mensajes"

Vuelve Koldo a las portadas. Vuelven los whatsapps. Y como cuando estrenan nueva temporada de una serie que viene de lejos, lo hace con un giro de guion. Y con tramas paralelas. El mismo día que Moncloa anuncia una nueva ley anticorrupción que endurece las penas a los corruptos, El Español revela que Koldo García ordenó amañar las primarias socialistas que Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz y a Patxi López.

La nueva temporada del caso Koldo, que sigue en prisión junto a Ábalos, empieza con un flashback. Hay que volver a 2017, cuando Koldo, Ábalos y Cerdán acompañaban a Sánchez en el Peugeot. Antes de recuperase la secretaría general del partido, antes de que ganara las elecciones, antes de que Ábalos fuera ministro y Koldo su escudero, antes de que Cerdán sustituyera a Ábalos como secretario de Organización, antes de que estos tres pasaran por la cárcel.

Es 2017. Y según los whatsapp de Koldo a los que ha tenido acceso El Español, los amigos del Peugeot de Sánchez amañaron sus primarias de Navarra con votos falsos, cambiando actas y alterando censos. Cuidado, que los flashback a veces son un lío, no confundir esta trama con la de las primaras anteriores, las que Sánchez ganó a Eduardo Madina. Esas son de la primera temporada.

Koldo le va a mandando mensajes a Patricia Úriz, su mujer, en mayo del 17, en los que va dando instrucciones para que "meta cuatro rumanos". Hay otros mensajes menos en clave, como cuando ella responde a Koldo al final del día de votaciones: "Estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado". Muy sutil, no parece.

Sánchez arrasó en las primarias de Navarra a Susana Díaz con el 70% de las papeletas.

Pero volvamos a la sala del Consejo de Ministros de nueve años después. Ayer mismo. El día que el Gobierno de Sánchez anuncia una nueva ley anticorrupción. El Gobierno de Sánchez propone que los corruptos no puedan recibir beneficios penitenciarios hasta que devuelvan lo robado. Es improbable que dé tiempo a que se apruebe. Y mientras se tramita, seguirán saliendo whatsapps.

¿Moraleja?

Quedan por salir muchos mensajes,

como si Koldo dijera a Sánchez: no te relajes