Marta García Aller carga en Más de uno contra la 'prioridad nacional': "Es demagógica e ilegal"

¿Qué significa ser español? A ver cómo lo explican quienes defienden 'la prioridad nacional' para dar la vez en los derechos básicos. "Los españoles, primero", dice Abascal. ¿Y qué significa ser español? ¿Haber nacido aquí? ¿Vivir aquí? ¿O ser hijo de españoles? ¿Los nietos de españoles que migraron a Latinoamérica cuando en España no había qué comer son españoles aunque no hayan vivido nunca aquí? ¿Y los latinos que llevan 20 o 30 años trabajando en este país no? ¿Es más español el que habla español que el que no lo habla? Mira, eso es lo que dice Puigdemont.

¿Y quién es más español? ¿Un fontanero de Albacete, una agricultora murciana o un okupa extremeño? Decía ayer María Guardiola, que hoy será investida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox, que "quienes ocupan ilegalmente una vivienda, quienes delinquen, no pueden estar antes que los que llevan años contribuyendo".

Vale. Y qué hacemos con el fontanero de Albacete, la agricultora murciana y el okupa extremeño si, de repente, la agricultora y el fontanero se mudan a Badajoz. Pongamos que ambos llevan 20 años trabajando. Y el okupa extremeño no ha dado palo al agua. ¿A quién le darían la vez los de la prioridad nacional? ¿Al fontanero de Albacete, que a lo mejor nació en Quito, y a la agricultora que llegó de Essaouira o al okupa, de Trujillo de toda la vida?

¿Los españoles primero? ¿O los currantes primero? Ipsos preguntó qué hace falta para ser "un español de verdad". La mayoría dijo que salir adelante con esfuerzo (un 86%), hablar español es clave para un 84%; defender a España cuando se la critica, para el 61%; haber nacido en España, un 57%. Ser cristiano, un 25%.

Dijo ayer Guardiola que el de la inmigración es un asunto que "está en la calle" y no cabe "más demagogia". Sin embargo, los extremeños dicen que les preocupa más la despoblación que la inmigración. A ver si el problema no es que sobre gente, sino que faltan mejores servicios públicos. Qué español esto de echarle la culpa a otro.

¿Moraleja?

La prioridad nacional

es demagógica e ilegal