Macarena Olona sobre el entorno de Vox: "Hay una corriente que considera que la homosexualidad es una enfermedad"

Macarena Olona ha confesado este domingo en 'Lo de Évole' la homofobia existente en los entornos de Vox. "Hay una corriente, familias y apoyos, que considera que la homosexualidad es una enfermedad y que los homosexuales son personas desviadas", ha declarado a la vez que se desmarcaba de ese tipo de pensamientos. "No considero que la homosexualidad sea una enfermedad y hay muchas personas en Vox que opinaba y opinan igual que yo. El problema es que la actual deriva del partido es excluyente".

La ex diputada de la formación verde ha contado que su intervención más complicada en el Congreso de los Diputados fue tras la presentación de una iniciativa para prohibir las terapias de conversión de las personas homosexuales. "Defendí el derecho de cualquier persona a ir a terapia, como de ir a un sacerdote. Pero teniendo muy claro que me parece asqueroso poner en una misma frase homosexuales y terapias de conversión".

La entrevista ha dejado muchísimos titulares sobre el funcionamiento interno del partido que han dejado al descubierto actitudes homófobas, machistas y xenófobas. "Una persona de dirección comentó en una reunión que intentaba que no hubiera mujeres en su equipo para no caer en tentaciones", ha confesado ante la atónita mirada del entrevistador.

"Te puedes imaginar lo que yo puedo pensar no solo como mujer si no como... en fin. Me preocupé cuando por primera vez Vox tiene posibilidad de formar gobierno, en Castilla y León. La imagen que vi de consejeros y altos cargos designados solo son hombres", explicaba Olona.