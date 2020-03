Los presidentes autonómicos muestran su "lealtad" a Sánchez mientras Torra se desmarca de la unidad

En el encuentro por vía telemática, que ha durado cuatro horas y ha reunido a los 17 gobernantes autonómicos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado al Gobierno que acuerde el "confinamiento domiciliario total" de las zonas que lo soliciten, así como el aislamiento de Cataluña y Madrid y el cierre de fronteras, aeropuertos y puertos.

Torra considera "insuficientes" las medidas aprobadas en el Real Decreto para poder frenar la pandemia del coronavirus, y ha avisado al Gobierno que desde la Generalitat seguirán adoptando todas las decisiones que consideren convenientes para "garantizar la salud y el bienestar de la ciudadanía".

El presidente de la Generalitat ha asegurado que "no estarán detrás del Gobierno, si no a su lado". Cree que el Real Decreto "recentraliza competencias" y no frena la expansión del coronavirus, y ha lamentado que lleguen tan tarde, cuando en Cataluña "hace días que se aplican".

La reunión también ha estado marcada por la disconformidad con las medidas por parte del lehandakari, Íñigo Urkullu, en concreto, con el procedimiento de aprobación del real decreto que establece el estado de alarma, así como con la asunción por parte del Gobierno central del mando de la Ertzaintza. En este sentido, ha defendido que el hecho de que el Gobierno central asuma el mando de la Ertzaintza y del Servicio Vasco de Salud es una "medida innecesaria", además de "no ser entendible desde el punto de vista de la eficacia práctica y profesional". Sin embargo, ha dejado claro que "cumplirá con responsabilidad" todas las normas.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su "lealtad" a Pedro Sánchez en la aplicación del estado de alarma y ha pedido "que se precisen cuestiones técnicas" para aplicar de una manera "más eficaz" este Real Decreto aprobado este sábado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado a Sánchez, el "respaldo" de la comunidad a su actuación contra el coronavirus y ha propuesto una declaración conjunta de todas las comunidades en este sentido. En una declaración institucional realizada desde el palacio de San Telmo tras la conferencia de Sánchez con todos los presidentes autonómicos, Moreno ha subrayado que el Gobierno "tiene un sólido respaldo detrás de las autonomías", con cuyos líderes se reunirá semanalmente de formar telemática mientras dure la crisis.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó para urgir a Sánchez que suministre a su región material sanitario para y refuerzo en seguridad. En concreto, Díaz Ayuso ha solicitado respiradores invasivos, unidades de monitorización UCI, fungibles de intubación o EPIs, material valorado en 994 millones de euros pero que es "importante para salvar vidas".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reclamado al jefe del Ejecutivo medidas económicas urgentes y le ha pedido que exija a la Unión Europea fondos y que acabe con el control del déficit para hacer frente a unas consecuencias que estima "tremendas" tanto en Cantabria como en el resto de España por el coronavirus.

El Govern balear trabaja en una propuesta de mayor restricción de acceso a Baleares de la que plantea el decreto de estado de alarma, que reduce el tráfico aéreo el 50 %, ha anunciado la presidenta, Francina Armengol, que también ha pedido al Gobierno que se pueda aplazar el pago de hipotecas.

Entre las propuestas que los presidentes autonómicos le han trasladado a Sánchez figura la formulada por el dirigente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, sobre la creación de un grupo de trabajo paralelo entre las administraciones para empezar a abordar soluciones de cara a iniciar la recuperación económica, social y del empleo una vez pase la alerta sanitaria y el estado de alarma decretado para todo el país.

Esta reunión telemática es el primer foro de coordinación con el presidente del Gobierno español en el que participan el lehandakari vasco y el president de la Generalitat desde la Conferencia de Presidentes de 2012.

Seguro que te interesa...

Pedro Sánchez: "A partir de ahora la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno"