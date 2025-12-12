Koldo ofreció a Aldama el teléfono de Bolaños, según la UCO

En el marco del 'caso hidrocarburos', un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, los investigadores relatan que, al conocerse el cese de Ábalos el 10 de julio de 2021, el empresario Víctor de Aldama -uno de los imputados en la causa- habló con la empresaria Leonor González, a la que la Guardia Civil vincula con la trama de hidrocarburos, para tranquilizarles en relación con Villafuel, que necesitaba del Gobierno una licencia para poder operar en el mercado de hidrocarburos.

Koldo ofreció a Aldama el teléfono de Bolaños

Los investigadores también refieren que meses antes, el 5 de abril de 2021, hubo una especie de discusión entre Aldama y Koldo por la "presión" que habría ejercido el empresario sobre el asesor de Ábalos "como consecuencia de no haber obtenido la autorización que creían lograda".

"Quieres que te dé el teléfono de Félix Bolaños, Iván Redondo y Juan, el jefe de Gabinete de industria para que llame el de la empresa. Tú y yo tenemos que hablar", le escribió Koldo.

A lo que Aldama le replicó: "No, la verdad que no, pero te he preguntado nada más, pero ok. Ya le digo que no va a ir y listo, no pasa nada". Los agentes interpretan que "habría sido Rivas quien habría solicitado la reunión con una tercera persona que no tenía intención de acudir".

La UCO señala que, como consecuencia, Aldama logró forzar una nueva reunión, en la sede "posiblemente" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se celebró el 6 de abril y a la que habrían acudido "como mínimo Koldo, Aldama y Rivas".

A ello agregan que días después, el 1 de mayo de 2021, Leonor González firmó, en nombre y representación de la mercantil Have Got Time, un contrato de prestación de servicios con MTM 180 Capital, empresa representada por Aldama, que actuaría como asesor.

Para los investigadores, dicho contrato representó el instrumento que "amparó el pago de las contraprestaciones económicas que la organización criminal le transfirió", señalando que acordaba que las transferencias de fondos que recibiría Aldama serían de 3,5 millones de euros y finalizarían el 1 de julio de 2023.