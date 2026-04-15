Ketty Garat carga contra las actuaciones de Begoña Gómez: "Es un auténtico escándalo"

El Gobierno mantiene "absolutamente" su apoyo cerrado a Begoña Gómez tras su procesamiento por el juez Juan Carlos Peinado. Así lo ha indicado este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Unas declaraciones que se producen después de que se haya abierto una crisis entre el Gobierno y el poder judicial después de que Peinado haya procesado por cuatro delitos a la mujer de Pedro Sánchez.

"Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo el Gobierno en el señalamiento a los jueces, que se corresponde con comportamientos antidemocráticos pertenecientes a otras latitudes que no tienen nada que ver con el país que es España", denuncia al respecto la periodista Ketty Garat en Por fin.

El comportamiento de Begoña Gómez me parece un auténtico escándalo

"Me parece muy grave que lo haga especialmente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que es el notario mayor del reino, mandándole papelitos y presiones al Consejo General del Poder Judicial para que actúe conforme a sus intereses".

Pero no solo eso; Garat va más allá en todo esto: "El comportamiento de Begoña Gómez me parece un auténtico escándalo (...) Que se sentara con una empresa millonaria mientras estaba recibiendo patrocinios por parte de esa misma empresa a través de hub turístico es un auténtico escándalo", recalca.

Hay que recordar que Gómez ha sido procesada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dejando fuera el delito de intrusismo profesional, que sí le atribuía en un principio.

El caso continúa generando una fuerte tensión institucional y alimenta el debate sobre los límites entre el poder político y la independencia judicial, en un contexto marcado por el cruce de acusaciones y la creciente polarización.