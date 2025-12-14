Julia Otero: "Que nos pongan cada vez antes las luces de Navidad en la calle no significa que les imitemos en casa"

Este fin de semana en teoría es el de montar el Belén y poner el árbol. Al menos, eso es lo que marcaba antes la tradición. Que nos pongan cada vez más pronto las luces en el espacio público no significa que les imitemos también en el espacio privado.

Así que, si están con las bolas en la mano y las tiras de espumillón colgadas en el hombro, prestos a decorar la casa, aquí está la radio de compañera. Eso sí, voy a pedirles que nos envíen fotos de cómo les está quedando el outfit del salón. A ver quién tiene el árbol más grande. Esto de Vigo ha hecho un daño.

Curiosidades de un 14 de diciembre

¿Qué más les cuento como curiosidad? Que un día como hoy de 1911, un noruego llamado Roud Amutsen consiguió llegar por primera vez en la historia al Polo Sur, el punto más austral del planeta. Le pasó la mano por la cara a los británicos, que llevaban más tiempo que él intentándolo.

Otra curiosidad: 61 años más tarde, pero también un 14 de diciembre del año 72, los tripulantes del Apolo XVII pisaron la Luna por última vez.

Así que llegamos a la conclusión de que el día 14 del mes de diciembre es un día muy de exploradores. ¡Muy buenos días a todos los que exploran y a todos los que están de vuelta!