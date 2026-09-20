Julia Otero: "Mañana llega el otoño lleno de amenazas"

Llegamos al último domingo del verano 2026 y en Julia en la onda queremos ser el "refugio radiofónico" de los oyentes. ¿El motivo? Un otoño que llega cargado de "amenazas y preocupaciones". Julia Otero explica que las "danas" y las tormentas, los "peligros" de la inteligencia artificial, las "irregularidades" en las listas de espera sanitarias o una posible subida de los tipos de interés "dibujan un panorama poco alentador".

Frente a ese "clima de susto general", Julia Otero propone convertir el programa en ese "refugio climático" que la gente necesita. La periodista invita a los oyentes a dejar durante cuatro horas las inquietudes y preocupaciones a un lado y disfrutar de los contenidos de un programa pensado para "pensar, sonreír y sorprender": "No suelten el transistor, los auriculares o lo que sea que usen para escucharnos".

"Les proponemos cuatro horas de alegría", anuncia la periodista en un paseo en el que todo el mundo está invitado desde "el primer café de la mañana al aperitivo del mediodía".

Foto: Onda Cero