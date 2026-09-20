LA COLUMNA DE JULIA

Julia Otero: "Mañana llega el otoño lleno de amenazas"

La presentadora de Julia en la onda despide el último domingo del verano de 2026 con un repaso de todo lo que dará de sí el otoño.

Julia Otero se pregunta qué pasará si el PP no gobierna en 2027: "¿Habrá que escoger entre morir por la inteligencia artificial o por la natural de Tellado?

Julia Otero: "Vivimos en un mundo daltónico, no para los colores, pero sí para la verdad y la mentira"

Marta Pérez Miguel

Madrid |

Julia Otero, presentadora de Julia en la onda, durante su columna inicial
Vídeo: Onda Cero | Onda Cero

Llegamos al último domingo del verano 2026 y en Julia en la onda queremos ser el "refugio radiofónico" de los oyentes. ¿El motivo? Un otoño que llega cargado de "amenazas y preocupaciones". Julia Otero explica que las "danas" y las tormentas, los "peligros" de la inteligencia artificial, las "irregularidades" en las listas de espera sanitarias o una posible subida de los tipos de interés "dibujan un panorama poco alentador".

Frente a ese "clima de susto general", Julia Otero propone convertir el programa en ese "refugio climático" que la gente necesita. La periodista invita a los oyentes a dejar durante cuatro horas las inquietudes y preocupaciones a un lado y disfrutar de los contenidos de un programa pensado para "pensar, sonreír y sorprender": "No suelten el transistor, los auriculares o lo que sea que usen para escucharnos".

"Les proponemos cuatro horas de alegría", anuncia la periodista en un paseo en el que todo el mundo está invitado desde "el primer café de la mañana al aperitivo del mediodía".

Foto: Onda Cero
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid