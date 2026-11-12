La jueza ordena el cese total de Núcleo Nacional y el cierre de todas sus sedes en España

La jueza ha decretado el cese total de actividad de la organización Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid, así como el bloqueo del contenido digital de sus perfiles en redes sociales tras la detención de 14 de sus miembros el pasado viernes.

Además ha impuesto a los detenidos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la presentación semanal ante el juzgado, según ha informado la Dirección General de la Policía este jueves.

En el marco del operativo policial del pasado viernes, la Policía Nacional detuvo a 14 integrantes de la organización, imputándoles los delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

Incautación de armas durante la operación

En el marco de esta operación, la Policía ha intervenido numerosa parafernalia de corte radical supremacista, más de veinte armas de fuego, gran cantidad de munición, multitud de armas prohibidas, escudos y numerosos objetos contundentes.

Según la Policía, la formación captaba y adoctrinaba a jóvenes y menores de edad y los inducían a realizar acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables.

Además de las medidas cautelares, el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ha notificado a un representante de la asociación su imputación como persona jurídica.

Preparados en Ucrania

Según el sumario policial incorporado a la investigación, militantes de la organización neonazi viajaron el pasado agosto a Ucrania para recibir adiestramiento paramilitar, emplear armas de guerra y establecer vínculos con otras organizaciones para preparar un "alzamiento armado" en España.

La investigación detalla que el grupo de neonazis estableció contacto con la '12 Brigada Azov' y, según publicaciones en redes sociales, los desplazados aparecen con equipamiento táctico, chalecos antibalas y efectuando disparos con fusiles de asalto tipo AK-47 en prácticas de tiro.

Los informes concluyen que la finalidad del viaje era transmitir las tácticas aprendidas a la militancia en España: "Sin formación no va a funcionar ningún alzamiento", afirma en una comunicación Iván Rico Olivares, alias el Rana, uno de los miembros más destacados de la cúpula directiva de la organización.

Hasta 60 miembros dentro de la organización

El informe policial estima en "unos sesenta" los miembros de Núcleo Nacional repartidos por todo el territorio nacional, organizados a través de una estructura piramidal encabezada por "La Cúpula".

Este órgano central directivo está compuesto por siete personas: Iván Rico Olivares (el Rana), presidente o máximo responsable; Alberto Gonzalo de Juan, Pugilato; David Rico Olivares; Enrique Lemus Sánchez; Jesús Antonio Ruiz; Joaquín Yebra-Pimentel Álvarez y Carlos José Coloma.

A su vez, según la Policía, la organización está dividida en siete departamentos funcionales, como el de Redes Sociales y Propaganda, en el que se integra Isabel Peralta, miembro destacada y detenida el pasado viernes.

Y cuenta también con un despliegue territorial que se concreta en siete delegaciones consolidadas en Madrid/Guadalajara, Valladolid, Barcelona, Asturias, Burgos, Valencia y Murcia- y otras trece "predelegaciones activas" repartidas por distintos puntos de España.