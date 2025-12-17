caso koldo

El juez abre una pieza separada y secreta sobre los pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha declarado secreta esta rama de la investigación al tener en cuenta "la especial naturaleza del delito que se investiga".

Madrid |

Imagen de archivo (20/06/2025) de la sede del PSOE, en la calle Ferraz./ EFE/Rodrigo Jimenez
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada secreta con la documentación que aportó el PSOE sobre los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado que investiga la rama del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional ha declarado secreta esta rama de la investigación al tener en cuenta "la especial naturaleza del delito que se investiga", el carácter de las diligencias de investigación o el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el partido.

Recuerda el magistrado que estos datos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

El PSOE, que entregó la documentación el martes en un 'pendrive', solicitó que declarase estas pesquisas secretas ante la "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

