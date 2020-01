Ábalos pide que al 'pin parental' se le llame "veto parental" porque "no respeta" los derechos de la infancia

El titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana añadió que el citado veta va también contra la convención de los derechos de la infancia, contra la autonomía académica y docente, y atenta contra la convivencia y la igualdad, y consideró de "una hipocresía intolerable" que sus defensores hablen de "libertad" para defenderlo "a nosotros que hemos luchado por la libertad" y que "hemos sufrido la formación del espíritu nacional".

Comentó que sus hijos van a un colegio concertado "y no se me ocurre decirles lo que tienen que hacer" a sus profesores, para añadir que "no hace falta que mis hijos sean socialistas, me basta que sena libres".

A los padres, añadió, no nos da derecho sobre lo que va a ser de sus vidas ni lo que tienen que pensar, al tiempo que criticó que la derecha lleve ahora el conflicto a las escuelas, desacreditando a los maestros y restándoles autoridad y prestigio.

Recordó que la derecha siempre ha tratado de controlar la educación, y advirtió que lo siguiente será la insumisión fiscal o lo que irónicamente calificó como "objeción de conciencia para no pagar impuestos", en alusión a la cumbre de dirigentes autonómicos del PP responsables de Hacienda "para plantarse a nivel fiscal".

En concreto, de la Región de Murcia dijo que "no es muy respetuosa con la estabilidad financiera" y practica "un secesionismo muy singular" en ese campo.

"No vamos a consentir que este país vuelva hacia atrás con esas imágenes que tenemos en la memoria en blanco y negro", recalcó Ábalos, quién además alertó por la intención de la derecha de "socavar los pilares básicos de nuestra convivencia".

Tuvo duras palabras para la formación de Ciudadanos, a la que acusó de un "aventurerismo irresponsable" al que culpó de haber favorecido a que gobiernen los mismos en autonomías como la murciana, y del que bromeó por lograr alcanzar a ser menos de un partido "es un cuarto de un partido de derecha, ¿porque para lo que les queda?".

Por otra parte, y en cuanto a inversiones, Ábalos ha recordado que en los 19 meses que llevan en el gobierno, 9 de ellos en funciones, han licitado por 1.200 millones de euros en la Región, lo que, según dijo, supone que esta autonomía sea la segunda española con mayor inversión per cápita, y señaló que el PP en 19 meses invirtió 18,5 millones, "con lo que para igualarnos a nosotros necesitarían cincuenta años", lo que levantó el aplauso del público asistente al centro social de la UMU, en Espinardo.

"Basta de victimismo y agravios", echó en cara Ábalos al ejecutivo autonómico, a quien les preguntó "¿dónde está nuestro sectarismo?". En materia de agua, dijo que nunca ha faltado gobernando el PSOE "y no va a faltar", y sobre el mar Menor, bromeó con las declaraciones de dirigentes populares antes del colapso asegurando que estaba "estupendamente" en lo que puso como ejemplo del "negacionismo" que practica esta formación.