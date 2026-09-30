José Carlos Díez: "El salario más frecuente es el salario mínimo y queremos resolver la crisis de la vivienda"

El economista José Carlos Díez visita Más de Uno para presentar su libro 'El fin del mundo tal y como lo conocíamos'. Rafa Latorre recupera con el economista el debate sobre las grandes transformaciones económicas y políticas y centra la conversación en la inteligencia artificial, Europa y España.

Díez explica que el mundo cambia y sitúa entre los grandes elementos de esa transformación la llegada de Trump a la Casa Blanca, el declive de Europa, China, la inteligencia artificial y la energía. Su análisis también aterriza en España, donde reclama una mayor capacidad de gestión y un cambio en las políticas económicas.

José Carlos Díez sitúa la inteligencia artificial ante una nueva revolución industrial

Para Díez, la inteligencia artificial representa una transformación tecnológica de una dimensión que no encuentra precedentes. El economista destaca la capacidad de procesamiento de las máquinas actuales y rechaza una visión apocalíptica de la tecnología.

Díez sostiene que los robots y la inteligencia artificial aparecen cuando existe escasez de trabajadores y salarios elevados. Según explica, los países que tienen más robots y más inteligencia artificial presentan menores tasas de paro y mejores salarios.

"La tecnología es cara y se incorpora cuando el salario es escaso o cuando el trabajador es escaso y los salarios suben", afirma.

El economista utiliza una comparación futbolística para explicar la diferencia entre países. La inteligencia artificial es el balón y todos disponen de la misma herramienta. La diferencia está en quién sabe utilizarla. "La IA es el balón. Tú tienes la misma aquí que en San Francisco y que en Shanghái", sostiene.

Díez considera que España y Europa no están aprovechando correctamente esta transformación y reclama una preparación educativa que permita a los jóvenes desarrollar el razonamiento lógico necesario para trabajar con la inteligencia artificial.

Díez cuestiona la política económica de Bruselas

La conversación aborda también las políticas europeas contra el cambio climático. Díez cuestiona que Europa reduzca las emisiones industriales sin tener en cuenta el traslado de producción hacia países como China, cuya generación eléctrica utiliza carbón.

El economista pone como ejemplo el cierre de una fábrica en España y su traslado a China. Según su planteamiento, esa operación puede reducir las emisiones en Europa, pero aumentar las emisiones globales.

Díez también critica el coste de los derechos de emisión y considera que Europa debe tener en cuenta su impacto sobre el precio de la electricidad y la inflación.

Su crítica a las instituciones europeas alcanza uno de los momentos más contundentes de la entrevista: "Es más fácil creer en la Santísima Trinidad y en la virginidad de la Virgen que en toda la política europea".

El distanciamiento de Díez con el PSOE

Rafa Latorre pregunta a Díez por el cambio de posiciones que algunos atribuyen al economista y por su relación con el PSOE. Díez responde que sigue defendiendo principios que ya defendió anteriormente y pone como ejemplo la progresividad del impuesto sobre la renta. También recuerda su participación en la elaboración de la propuesta del ingreso mínimo vital.

"Yo me inventé el ingreso, yo le puse el nombre al ingreso mínimo vital", afirma.

El economista explica que su planteamiento original convierte el ingreso mínimo vital en una política activa de empleo. La ayuda, según su propuesta, acompaña a la persona mientras recibe formación y adquiere habilidades para volver al mercado laboral.

Díez critica que el sistema pierda esa vinculación con el empleo. "Eso no es progresista", sentencia.

La crítica de Díez a Pedro Sánchez

La conversación entra directamente en la figura de Pedro Sánchez. Díez asegura que conoció y trató al presidente del Gobierno y ofrece una valoración muy crítica de su trayectoria política.

"Él nunca ha sido un hombre de progreso", afirma.

El economista atribuye a Sánchez una gran ambición y habilidad política, pero cuestiona su experiencia de gestión. Díez extiende además esta crítica a otros dirigentes y plantea que algunos responsables políticos llegan a puestos de máxima responsabilidad sin haber desarrollado previamente tareas de gestión.

Salarios y vivienda, los problemas económicos de España

Díez centra buena parte de su diagnóstico en la economía española. Según explica, el salario medio, descontada la inflación, permanece estancado desde hace 25 años.

"No estamos empeorando, pero no progresamos", afirma.

El economista añade que el salario mínimo se convierte en el salario más frecuente y vincula esta situación con el problema de la vivienda.

"El salario más frecuente es el salario mínimo y queremos resolver la crisis de la vivienda", sostiene. Díez señala además que España construye 100.000 viviendas al año mientras se crean 250.000 hogares. Para el economista, esta diferencia forma parte del desorden que afecta a la economía española.

El problema de la gestión y la burocracia

Díez también critica la evolución de la Administración y las dificultades para desarrollar proyectos en España. Durante el coloquio recuerda la construcción de la T4 de Barajas y la compara con las dificultades actuales para ejecutar infraestructuras. Su argumento gira alrededor de una pérdida de capacidad de gestión y de un exceso de regulación.

El economista reclama recuperar la capacidad para desarrollar proyectos y volver a introducir orden en el funcionamiento del país.

La vivienda y los propietarios particulares

En el tramo final de la entrevista, Díez analiza las políticas de vivienda y cuestiona el discurso dirigido contra los propietarios. El economista menciona el dato del Banco de España según el cual los grandes fondos y propietarios concentran el 8% de las viviendas. A partir de ese dato, sostiene que existe un número muy elevado de propietarios particulares.

"Hay 3.300.000 españoles a los que les están insultando porque son los dueños que ponen los precios del alquiler", afirma.

Díez considera que las políticas de vivienda afectan también a la clase media y cuestiona que el PSOE adopte medidas que, según su interpretación, perjudican a quienes compran viviendas para alquilarlas.

"Te estás cargando a la clase media", culmina.