Joaquin Manso, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "Que responda con evasivas, alimenta las sospechas"

El periodista Joaquín Manso, director de El Mundo, analizó en la tertulia de Más de Uno la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la comisión del Senado por el caso Koldo. Manso consideró que el jefe del Ejecutivo no logró despejar las dudas sobre los asuntos más controvertidos que rodean a su entorno político y que, con sus respuestas, "alimentó las sospechas".

A mí me parece que la intervención del presidente tiene motivos para haber dejado satisfechos, que parece que es el marco que se quiere crear hoy, a quienes ya habían descontado previamente su desprecio por las instituciones y por la verdad, por flagrantes que fueran sus mentiras

Según Manso, la sesión en la Cámara Alta sirvió únicamente para reforzar las posiciones previas de quienes ya estaban dispuestos a celebrar la actitud del presidente:

A quienes ya habían decidido que iban a celebrar el tono burlón y chulesco con el que se refirió a asuntos tan serios como la corrupción que afecta a su entorno político más íntimo o que se iban a conformar con que no cometiera ningún resbalón

El director de El Mundo subrayó que la falta de respuestas concretas por parte de Sánchez no hace, sino aumentar la desconfianza sobre varios episodios que afectan al PSOE:

Que el presidente responda con evasivas alimenta, evidentemente, las sospechas

Manso señaló tres focos principales de esas dudas: el llamado caso Delcy, la relación con el exministro José Luis Ábalos y los movimientos de dinero en efectivo dentro del Partido Socialista.

El de Delcy no me parece anecdótico, es de todos los escándalos del Gobierno el que puede tener más repercusión, teniendo en cuenta la circunstancia política en la que se encuentra Venezuela

En cuanto a Ábalos, criticó que Sánchez mintiera "de manera flagrante" al explicar su reincorporación a las listas socialistas:

Cuando dijo que lo recuperó a petición de la Federación Valenciana, hay que tener cuajo

El tercer elemento, a su juicio, es el más grave: el manejo de efectivo dentro del partido. "Ahí es donde al PSOE se le ha abierto un boquete considerable con el interrogatorio del juez el pasado miércoles", recordó.

Manso interpretó las expresiones del presidente "no me consta", "no lo recuerdo", "no digo yo que no sea así", como signos de evasión consciente:

La sospecha que alimenta es la de que ese descontrol que quedó de manifiesto en el interrogatorio del miércoles era un descontrol en realidad consciente y, por lo tanto, tolerado porque se conocía el origen lícito del dinero

Manso concluyó que, en definitiva, la comparecencia de Sánchez no aclaró nada y contribuyó a aumentar la percepción de opacidad: