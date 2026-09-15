Italia prorroga los controles fronterizos con España por una "potencial amenaza de infiltración terrorista"

Continúa la polémica en las fronteras de Italia y España. El Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado este martes su decisión de prorrogar otros 15 días la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación.

Esta suspensión implica que el país italiano continuará sometiendo a controles fronterizos a la población española, todo fruto de la crisis migratoria en Ceuta que tuvo lugar el pasado 30 y 31 de julio.

La decisión llega por parte del Ministerio del Interior dirigido por Matteo Piantedosi, y se enmarca en una situación que catalogan "de alto riesgo para la seguridad interna", además de una potencial amenaza de "infiltración terrorista".

El departamento ha justificado que "la medida se consideró necesaria tras las comprobaciones realizadas por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras".

España también aumenta la suspensión

Tras conocerse la noticia, el gobierno español ha replicado la medida y ha prorrogado también 15 días los controles fronterizos por mar y aire en respuesta a la decisión de Italia.

Según ha informado el Ministerio del Interior, España ha comunicado este martes a la Unión Europea la decisión de prorrogar durante 15 días los controles fronterizos. El Gobierno considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, por lo que ha decidió prolongarla hasta el próximo 8 de octubre.

Asimismo, en declaraciones en los pasillos del Senado, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a Italia lanzando un duro ataque por las medidas adoptadas en la frontera.

"Es vergonzoso que Italia siga con este ataque a la dignidad de los españoles y europeos", ha manifestado el ministro. Por otro lado, Albares ha solicitado al Partido Popular y Vox su apoyo ante la situación. "Pido al PP y Vox que apoyen a los españoles y exijan que acabe esto", ha manifestado.