La ironía de Aldama para validar sus acusaciones contra el Gobierno: "Sigo esperando"

El empresario Víctor de Aldama ha sido el primero de los acusados en declarar en el 'caso Koldo'. Tras una larga sesión en la que ha ofrecido multitud de datos, suposiciones y testimonios, ha terminado recurriendo a la ironía en la parte final de su declaración en el Tribunal Supremo para defender la veracidad de sus acusaciones contra el Gobierno. "Sigo esperando", ha afirmado en referencia a la ausencia de querellas en su contra, pese a las advertencias que ha recibido al respecto.

Aldama ha explicado que, apenas tres días después de su primera declaración, cuando se encontraba en prisión provisional, recibió una papeleta de conciliación promovida de forma conjunta por varios miembros del Ejecutivo y del PSOE, entre ellos Pedro Sánchez, María Jesús Montero o Santos Cerdán. Sin embargo, ha subrayado que, más allá de ese paso previo, no ha recibido "absolutamente ninguna" querella por injurias.

En este sentido, ha insistido en que tampoco se ha materializado ninguna demanda anunciada por otros dirigentes, como el ministro Félix Bolaños. "Me iban a demandar y todavía estoy esperando", ha reiterado, utilizando esa ausencia de acciones legales como argumento para reforzar sus afirmaciones.

Arrepentido

El presunto conseguidor de la trama ha cerrado así una declaración que se ha prolongado durante cerca de ocho horas, en la que ha mostrado un "arrepentimiento claro y evidente" por su papel en los hechos investigados. "Si tuviera que volver a hacer lo que he hecho, seguramente no lo hiciera", ha reconocido.

Aldama ha manifestado además su voluntad de seguir colaborando con la justicia y ha asegurado que su aportación continúa en distintas piezas abiertas tanto en la Audiencia Nacional como en el propio 'caso Koldo'. En esa línea, ha apuntado que en el Ministerio de Transportes "había más como él", refiriéndose a otras personas que servían de nexo como lo ha hecho él.

Feijóo reta a Sánchez a querellarse contra Aldama: si no lo hace, "de inventada nada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que, si tras la declaración del empresario Víctor de Aldama, Pedro Sánchez no se ha querellado contra él, es porque su testimonio no es una "inventada".

"Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces de inventada nada", ha afirmado el líder popular durante la clausura de un acto de su partido en Roquetas de Mar (Almería), donde ha calificado de "gravísimo" lo manifestado hoy en el alto tribunal.

En este sentido, ha subrayado que "por primera vez se señala a un presidente del Gobierno como 'el Uno' de una organización criminal y como encubridor y cómplice de varios delitos".