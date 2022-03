Los incendios a los que se enfrenta Pedro Sánchez: del paro de transportes a la división por la posición del Sáhara

El Gobierno atraviesa días movidos en los que se enfrenta a una crisis interna con sus compañeros de coalición de Unidas Podemos en torno a asuntos como la situación en Marruecos, el envío de armas a Ucrania o el aumento de presupuesto en Defensa. Y también a protestas en sectores estratégicos como el de la agricultura y el campo, los transportistas o la pesca.

El giro de postura respecto a Marruecos y el Sáhara

El giro del Gobierno en su postura respecto al conflicto en el Sáhara Occidental con su posicionamiento a favor de Marruecos ha provocado multitud de reacciones en partidos tanto de la izquierda como de la derecha que exigen una explicación en el Congreso al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Desde el Ejecutivo insisten en que se trabaja para para "una solución mutuamente aceptable" como ha recalcado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o que "no hay variación en los últimos años en la posición que ha mantenido el PSOE", señala el portavoz socialista, Felipe Sicilia que reconoce que "evidentemente, los tiempos cambian".

Sin embargo, hasta 13 partidos de diferente signo político (PP, Cs, ERC, EH Bildu, PNV, JxCAT, PDeCAT, BNG, La Cup, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Coalición Canaria) han solicitado la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar el motivo de el cambio de rumbo sin contar con los diferentes grupos parlamentarios.

Unidas Podemos no ha pedido esa comparecencia, pero su líder, la ministra de Empleo Yolanda Díaz ha acusado al Gobierno de actuar con "opacidad e incoherencia" para tomar una decisión de la que no comparte "ni las formas ni el fondo" y que se ha tomado sin tener en cuenta la postura de la formación morada.

Críticas que le llegan a Sánchez también desde sus socios de gobierno. ERC, PNV, EH Bildu, Más País o Compromís han advertido a Sánchez de que fueron sus apoyos los que le permitieron ser presidente del Gobierno y han lamentado la falta de información que han tenido sobre este asunto. El candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la política exterior de "puentes rotos" de Sánchez

El secretario general de Coalición Canaria (CC) y senador autonómico, Fernando Clavijo ha asegurado que esta decisión unilateral del Gobierno vulnera "todos los tratados y acuerdos internacionales", además exige conocer el contenido de la carta al completo ya que considera "sorpresivo y alarmante" que en ella se aluda a Canarias.

El presupuesto en Defensa y envío de armamento

Pedro Sánchez anunció su intención de aumentar el presupuesto en Defensa para alcanzar el 2 por ciento del PIB que marca la OTAN. Así lo manifestó Yolanda Díaz que recalcó que para Unidas Podemos es prioritario "justamente incrementar presupuestos en investigación, educación, sanidad y otras materias que son de especial interés justo en esta crisis que es consecuencia de la guerra de Putin". Si bien, la vicepresidenta segunda sí respaldó el envío de armas a Ucrania, tanto Irene Montero como Ione Belarra y otros miembros de Unidas Podemos, se mostraron muy críticos con la decisión de esos envíos armamentísticos en detrimento de apostar por intensificar la diplomacia.

Belarra aseguró que las formaciones que están a favor del envío de armas son "partidos de la guerra", aunque más tarde aclaró que no se refería al PSOE. Y Montero sostuvo que la "única forma efectiva y real de pararle los pies a Putin y de ayudar al pueblo ucraniano, es defender la diplomacia de precisión, la altísima política como decía el expresidente Rodríguez Zapatero". Sánchez zanjó este asunto en una edición especial de Al Rojo Vivo "Les dije que la posición de Unidas Podemos no era la correcta. Es la guerra de Putin de nadie más. Tenemos que ser conscientes que la batalla en Ucrania no es solo por la libertad de su pueblo. Putin quiere atacar los principios fundamentales de la UE porque siente como una amenaza este proyecto. Me parece muy importante trasladar a la población rusa que no tenemos nada en su contra pero sí todo en contra de la persona que dirige su país".

Paro de transportistas

Los pequeños transportistas que secundan desde hace más de una semana un paro indefinido han vuelto a sacar camiones a la calle, mientras el Gobierno se reúne con las grandes patronales del sector, pero no con la convocante de las movilizaciones. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante del paro, ha insistido en que no volverán a la actividad hasta que sean "escuchados" y tengan "soluciones". Fenadismer, Fetransa y Feintra, las organizaciones más grandes de transportistas, han anunciado su propio paro tras la propuesta del Gobierno.

El Gobierno ha ofrecido a los transportistas una reducción "efectiva" en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros, con lo que da por concluida la reunión que ambas partes han mantenido este lunes para atender los problemas del sector. La reducción del precio del gasóleo se aplicará a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley, que se aprobará el próximo 29 de marzo, en línea con lo anunciado en otros países europeos y concretamente siguiendo un modelo similar al de Francia, ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de la reunión.

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la situación como un "colapso generalizado" en el Gobierno ante la huelga del transporte y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "incendiar" el conflicto con "descalificaciones e insultos a la gente que sale a la calle".

Crisis en el campo

La manifestación "20M Juntos por el campo" ha logrado un "hito" de participación (400.000 según los organizadores, 150.000 de acuerdo con la Delegación de Gobierno) y de mensaje unitario de sus convocantes -agricultores, ganaderos, cazadores, regantes y criadores de toro de lidia-, por encima de sus discrepancia

Lamentan que un sector como el suyo, vital para España, esté en números rojos y no se creen herramientas para que siga viviendo. "El campo ha venido a decir 'basta ya' de que nos chuleen desde el Gobierno y de que de pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas", afirmó el presidente de Asaja, Pedro Barato. Protestaron para que se elabore un plan de choque que frene la crisis del sector y que las explotaciones recuperen la rentabilidad. Además, señalan al Gobierno por un "extremismo ideológico" que anteponen a las demandas de mencionado sector.

Además, piden que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria para que no haya que vender a pérdidas y que se aumenten ayudas para recatar a explotaciones en quiebra a causa del encarecimiento de los combustibles, la energía y la alimentación animal.

Paros convocados en la pesca

También el sector de la pesca ha convocado paros que se extienden hasta este miércoles. Un paro al que está convocado todo el sector español, compuesto por 8.839 barcos, en protesta por los graves problemas de rentabilidad a los que se enfrentan tras el encarecimiento de los combustibles.

Desde la patronal Cepesca señalan que el seguimiento ha sido abrumador en puertos del Mediterráneo, Asturias y en el golfo de Cádiz, en Galicia "fuerte" en algunas zonas -rías Baixas, rías Altas o la Mariña de Lugo- pero menor en Cantabria y el País Vasco. La pesca extractiva española genera 31.100 empleos y una producción por valor de 1.601 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Aumento de precios en productos básicos

Todos estos factores han llevado a un encarecimiento de muchos producto. Entre ellos, la leche o el pescado por su impacto en sus sectores. Pero el incremento de los precios también ha llegado a productos básicos como la carne, frutas, verduras y hortalizas, sobre todo en los pequeños negocios donde se han visto obligados a subir la cantidad.

Todos ellos han visto incremento su precio en la cesta de la compra, mientras que los responsables de los negocios sostienen que no han aplicado toda la subida que deberían por la escalada de precios en la energía o los carburantes. Éste último supone un obstáculo para que los barcos no salgan a faenar desde los puertos españoles.