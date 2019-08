Hacienda admite que no tenía el informe de la Abogacía del Estado sobre la financiación autonómica por escrito

La Diputación Permanente del Senado ha rechazado la propuesta del PP para que la ministra de Hacienda explicara los problemas de la financiación autonómica. Montero no tendrá que explicar las consecuencias de un gobierno en funciones que entre otras cosas tiene pendiente pagar un ajuste del IVA de más de 6.000 millones de euros.

No acudirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni los consejeros ante el rechazo de la Diputación Permanente para comparecer y dar explicaciones. El Partido Popular quería que se explicara porque no se están pagando mas de 4.000 millones de este ejercicio y otros 2.500 de una actualización del IVA.

Tanto PP como Ciudadanos, Grupo Mixto y Podemos han votado a favor de esta comparecencia que finalmente ha sido rechazada.

Desde el PSOE reiteran que un ejecutivo en funciones no puede tomar decisiones que no sean ordinarias pero no dicen nada de usar bienes sociales o reales decretos.

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha declarado que el Gobierno podría transferir el dinero que no ha transferido a las comunidades autónomas, de este 2019, por estar en funciones. Esta polémica ha ido creciendo en las últimas 48 horas.

Hacienda ya tiene en su poder un informe de la Abogacía del Estado que le da la razón; que avala jurídicamente que no es posible, con el gobierno en funciones, dar más fondos a las autonomías.

La polémica está en que el Partido Popular informa que el Ministerio de Hacienda lleva varios días diciendo que es inviable hacerlo sin haber tenido en su poder ese informe. Y lo que Hacienda responde es que, efectivamente, no tenían ese informe por escrito, pero que habían hecho múltiples consultas, a la Abogacía del Estado, en las que les dejaban claro que no se podía dar ese dinero a las comunidades estando en funciones. O lo que es lo mismo, que sólo faltaba por cumplir el trámite de la entrega por escrito.

Por todo ello, PP pidió en el Senado la comparecencia urgente de la ministra, pero la petición fue rechazada. Entre otras cosas, porque en la Cámara Alta, el PSOE tiene mayoría absoluta.