Gonzalo Bernardos lo tiene claro: "Puigdemont amenaza pero de romper, no va a romper nada"

La política española vive días de alta tensión. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado la suspensión de las negociaciones con el PSOE y ha exigido una reunión urgente en Suiza para abordar el grado de cumplimiento de los acuerdos pactados. Sin embargo, Gonzalo Bernardos, economista y analista político, no cree que este escenario llegue a mayores. En su intervención en Al Rojo Vivo, deja claro que Puigdemont, pese a sus amenazas, no buscará romper del todo con el Gobierno socialista.

"Qué grandes actores ha dado Convergència. Primero Jordi Pujol, que se merecía varios Oscar, y ahora Puigdemont, que no le va a la zaga", afirma Bernardos, dejando entrever que las recientes acciones de Puigdemont no son más que una estrategia política calculada. Para el analista, el líder de Junts sabe perfectamente cómo mantener el protagonismo: “Es una persona que sabe en todo momento conseguir que los focos estén sobre él”.

En Bruselas, Puigdemont justificó la suspensión de las negociaciones argumentando que "esto no puede seguir así". Tras una reunión con la dirección de su partido, señaló que las relaciones con el PSOE quedan en pausa hasta que se celebre un encuentro en Suiza para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. Además, aseguró que no tiene intención de negociar con el PP para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, calificando de "difícil de explicar" cualquier apoyo a un Gobierno que dependa de Vox.

La realidad detrás de las amenazas

Para Bernardos, las palabras de Puigdemont no deben tomarse al pie de la letra. Según su análisis, el líder de Junts no buscará elecciones anticipadas ni un escenario que ponga en peligro su principal objetivo: la amnistía. “Puede coger y puede hacer que no haya presupuestos generales, pero de que haya nuevas elecciones, ni hablar”, sentencia.

El economista también destacó que Junts está en una posición mucho más visible que Esquerra Republicana, otro de los partidos independentistas catalanes que apoyan al Gobierno. Según Bernardos, esta diferencia de estrategias beneficia a Puigdemont: “Hay dos partidos catalanes independentistas que apoyan al Gobierno. Uno está permanentemente en el foco, Junts, y el otro está en la oscuridad total, Esquerra Republicana”.

El cálculo de Puigdemont, según Bernardos, está guiado por su interés personal. “Puigdemont amenaza, tira, pero de romper no va a romper nada porque principalmente está en un momento de su vida que es lo que más le importa. Es él y lo que quiere es la amnistía, y no va a hacer nada que la ponga en peligro”, asegura el analista.

Pese a la presión que ejerce sobre el PSOE, Puigdemont sabe que su margen de maniobra tiene límites. La posibilidad de una moción de censura liderada por el PP con el apoyo de Vox parece descartada. “Si hay una moción de censura y ganan las elecciones el PP, la influencia de Vox será mayúscula. Por lo tanto, no le interesa nada a Puigdemont”, argumenta Bernardos.