El Gobierno sigue adelante con su plan para implantar peajes en todas las autovías y autopistas

El Gobierno ultima los preparativos para la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Uno de los aspectos más polémicos que recoge es que consistirá en la tarificación de toda la red de alta ocupación a partir de 2024, medida que el Ejecutivo pactó con Bruselas para acceder a las ayudas europeas.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, adelantó recientemente que este borrador, que ya venía de la época de Ábalos, será elevado a primera lectura en Consejo de Ministros antes de que acabe este mismo año.

El objetivo de este proyecto, basado en el criterio denominado en la UE como 'quien contamina paga', es acabar con el déficit de 300 millones anuales que la red de carreteras ha acumulado entre 2012 y 2017, así como la necesidad de recursos adicionales para mantener las carreteras en un estado óptimo de conservación y mantenimiento para el uso de los ciudadanos.

El Gobierno defiende que "es un sistema común en la UE"

En este sentido, Sánchez calificó que el sistema actual "no es sostenible" y con la nueva ley se podría contribuir a la reducción de emisiones de efecto invernadero. "No vamos a inventar nada, de los 27 Estados Miembro, 24 ya tienen implementado este sistema. Vamos a procurar que sea un sistema que no genere agravios, que sea justo, que sea seguro y sirva para vertebrar el territorio y la cohesión social", defendió.

Una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde a este proyecto, comenzará una ronda de "diálogo transparente" con los diferentes grupos políticos, agentes sociales y administraciones sobre el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado.