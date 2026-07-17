El Gobierno reitera la causa política contra Begoña Gómez tras la decisión de la Audiencia de Madrid: "Es inocente"

El Gobierno ha reiterado este jueves que existe una "causa política" abierta contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuya inocencia insiste tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener el juicio con jurado contra ella.

"Begoña Gómez es inocente", proclaman fuentes de Moncloa respecto a este procedimiento, al tiempo que recuerdan los argumentos del Ejecutivo sobre una instrucción que atribuyen a una causa política originada a partir de una "denuncia falsa" de una organización ultraderechista y que además está basada en "noticias falsas".

En este sentido, las fuentes apuntan que la "única motivación" que existe tras este procedimiento es "el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno".

Procedimiento por tráfico de influencias y malversación

Aunque la Audiencia ha descartado que hubiera cometido los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que le atribuía el juez Peinado, sí ha ordenado continuar el procedimiento con jurado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Al respecto, las fuentes citadas consideran que un procedimiento con jurado es una muestra más de la intención política que hay y rebaten que haya motivos para ser juzgada por esos dos presuntos delitos.

En cuanto al de tráfico de influencias por haber favorecido presuntamente al empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos donde subrayan que no se ha encontrado ninguna irregularidad, afirman que no existe ninguna prueba de llamadas, presiones o gestiones para influir en adjudicaciones.

Las cartas de apoyo explican que eran similares a otras firmadas por decenas de entidades (como el Ayuntamiento de Madrid), al tiempo que recuerdan que Barrabés ya contrataba con la Administración antes de conocer a Begoña Gómez.

Salen también al paso de la existencia de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, tanto por el uso del 'software' desarrollado en la Universidad Complutense como por la supuesta utilización de su asistente para asuntos personales.

Moncloa recalca que el 'software' era una URL (localizador uniforme de recursos: la dirección única que identifica y localiza un recurso en internet, como una página web, una imagen o un archivo) que nunca se finalizó ni se explotó comercialmente y que estaba pensada como servicio gratuito para empresas y ONGs del tercer sector, por lo que no hubo beneficio económico para ningún investigado y la universidad no sufrió perjuicio patrimonial.

Insisten por ello en que Gómez no cobró ni un euro por codirigir la cátedra y empezó a colaborar con la Complutense desde 2012, años antes de que Sánchez liderara el PSOE o llegara a la Presidencia del Gobierno.

Asimismo, subrayan que la asistente fue nombrada legalmente para asistir a la esposa del presidente y sus funciones incluían agenda, comunicaciones, acompañamiento y apoyo organizativo, figura que consideran imprescindible y que han tenido todos los cónyuges de los presidentes del Gobierno.

"Cada uno sacará sus conclusiones"

El Ejecutivo ha venido criticando la actitud del juez Juan Carlos Peinado, y esta misma semana su portavoz, Elma Saiz, calificó de "errática" su instrucción y dijo que sus exigencias sobre el pasaporte de Gómez (cuya devolución ha ordenado la Audiencia de Madrid) confirmaban la "obsesión", "persecución" y "acoso político" contra la mujer de Sánchez.

Por su parte, desde el PSOE también han defendido nuevamente su inocencia y han destacado que "ha dado la cara" siempre al acudir a citaciones judiciales y colaborar con la justicia, al tiempo que recriminan que "nunca ha existido el menor riesgo de fuga".

En este sentido, remarcan fuentes socialistas que "resulta llamativo" que se pretenda sentar ahora a Gómez ante un jurado precisamente el mismo día en que la actualidad viene marcada por el aval de la justicia europea a la ley de amnistía.

"Cada uno sacará sus conclusiones", han zanjado las mismas fuentes.