Así será el proceso judicial y la selección del Jurado en la causa abierta contra Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Sin embargo, la Sala ha revocado el enjuiciamiento de Gómez por otros dos delitos, corrupción en los negocios y apropiación indebida, al no ver suficientes indicios para que sea juzgada.

Asimismo, en un auto difundido este jueves, los magistrados ordenan que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el software que se creó en la cátedra que codirigió Gómez.

Todo en una misma mañana donde la Sala ha aprovechado para levantar las medidas cautelares sobre la mujer del presidente. En concreto, se ha eliminado la prohibición de salir del país, se le ha entregado el pasaporte y se ha establecido la obligatoriedad de firmar cada quince días ante la autoridad judicial.

La resolución, fechada el pasado lunes, ha sido firmada este jueves por los cinco magistrados que componen la sección 23 de la Audiencia de Madrid.

Así será el proceso judicial contra Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno deberá enfrentarse a un juicio con jurado que tratará de deliberar si cometió los delitos que se le imputan. Un proceso judicial donde estará presente el Tribunal del Jurado, conformado por un total de nueve personas elegidas de entre un largo listado.

Y es que existe una lista de candidatos preseleccionados que pueden integrar los jurados populares en Madrid. Se trata de un registro de acceso público, disponible en la web de la Oficina del Censo Electoral, donde aparecen más de 2.000 personas empadronadas en Madrid e inexpertas en Derecho que podrían participar en el proceso.

No obstante, una vez conformado el tribunal, la identidad de los nueve elegidos, escogidos al azar, no se hará pública para evitar una posible influencia en el veredicto.

¿Cómo se eligen a los Jurados?

En 2024, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral realizó un sorteo con 2.846 personas preseleccionadas. Sin embargo, si la vista se demora en el tiempo, la presente lista no serviría. Y es que este listado tiene una validez hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que, en caso de llegar al 2027, sería otra lista distinta la que decidiría los Jurados en el caso contra Begoña Gómez.

En los casos de malversación, homicidios o amenazas, entre otros, los juicios deben producirse con tribunal de Jurado.

La Moncloa defiende la inocencia de Begoña

Tras conocerse el auto, el Gobierno ha vuelto a defender la inocencia de la mujer de Pedro Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado irónico sobre que la Audiencia Nacional comunique este hecho el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la ley de amnistía.

"¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante", ha publicado en X.

También ha salido en su defensa Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, calificando la causa abierta como "una cacería. "Primero eran cinco delitos, ahora dicen que dos. Ni cinco ni dos ni ninguno. Begoña Gómez es INOCENTE, y lo repetiremos las veces que haga falta. Estamos ante una cacería política obscena", ha escrito.