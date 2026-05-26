El Gobierno lamenta el daño a la honorabilidad de Begoña Gómez: "No todo vale"

El Consejo de Ministros ha apuntalado a la "inocencia" de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante las imputaciones del juez Juan Carlos Peinado tras destacar que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es "revelador en el sentido de la inocencia". La portavoz y ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha exigido una "reflexión" sobre este procedimiento judicial por conocerse un informe que rebaja las presuntas irregularidades cometidas por la mujer de Pedro Sánchez en relación a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Saiz ha destacado que este proceso judicial lleva "más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona" y recordó que esta causa arrancó "basada en recortes de prensa de una organización ultra", haciendo referencia a Manos Limpias. La reacción del Ejecutivo llega tras publicarse las conclusiones de la UCO en las que, como se ha comentado, rebajan notablemente las supuestas anomalías de Gómez. Para Moncloa, el análisis de la Guardia Civil resulta determinante al constatar que no existió enriquecimiento ilícito en sus actividades y en el dinero que recibió de las empresas que patrocinaban la cátedra. Con estos datos aportados por la UCO, el Gobierno ve desmontada la base de la denuncia defendiendo que la verdad "siempre se acaba imponiendo" tras años que han calificado como "una campaña de bulos".

Silencio ante la irregularidad en la adjudicación del 'software'

Pese al optimismo del Ejecutivo, preguntada por la adjudicación de un software desarrollado por la Cátedra a grandes empresas tecnológicas, la portavoz eludió referirse a ello y se limitó a expresar el "máximo respeto" del Gobierno hacia la Justicia.

La ministra portavoz optó por 'pasar de puntillas' este presunto trato de favor zanjando así el asunto añadiendo la colaboración del Ejecutivo con el juzgado y cuestionando, de nuevo, la honorabilidad de la esposa del Presidente del Gobierno.