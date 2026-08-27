El Gobierno destina 80 millones de euros a los municipios afectados por los incendios de este verano

La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España (Miteco), Sara Aagesen, ha anunciado que se destinarán 80 millones de euros a aquellos municipios que hayan sufrido un "reto demográfico" debido a los diversos incendios forestales ocurridos este verano en gran parte de la Península Ibérica. Entre otras cosas, se prevé que estas subvenciones estarán destinadas a recuperar las zonas afectadas por las llamas.

La intervención de la también vicepresidenta tercera del Gobierno ha surgido durante su visita este jueves al embalse de San Juan, en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa, en la que Aagesen ha explicado que las ayudas, aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros, estarán destinadas a proyectos de reactivación del territorio, gestión forestal y adaptación, además de las actuaciones en zonas afectadas por los incendios.

Por ello, la ministra ha animado a los distintos municipios de la Sierra Oeste de Madrid a que cumplan los requisitos necesarios para presentar proyectos con el fin de poder beneficiarse de esta ayuda económica.

Además, Aagensen ha anunciado que el Ministerio cubrirá el 50 % de las actuaciones de restauración hidrológica forestal que se lleven a cabo en las zonas afectadas, una vez que la Comunidad de Madrid determine el perímetro definitivo y las superficies sobre las que será necesario intervenir.

El trabajo de las confederaciones hidrográficas para evitar los daños

Según ha detallado, la Confederación Hidrográfica del Tajo ya ha comenzado a retirar árboles quemados y residuos de las zonas afectadas y continuará trabajando junto a la Comunidad de Madrid para reducir los posibles efectos de las lluvias sobre los terrenos calcinados.

En este sentido, ha señalado que una de las prioridades tras los incendios es evitar que la erosión del fuego y las cenizas puedan afectar a las fuentes y distintas infraestructuras de abastecimiento de agua, por lo que las confederaciones hidrográficas trabajan a "contrarreloj" para evitar daños.

Con respecto al embalse de San Juan, Aagesen ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona y ha asegurado que la presa puede continuar operando con normalidad. "Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, puesto que la presa no ha tenido ningún tipo de afectación", ha afirmado. Aunque ha afirmado que las instalaciones administrativas sí han quedado afectadas y requerirán distintos trabajos de restauración.

Aagensen agradece a los servicios de emergencia por su actuación ante los incendios

La visita de la vicepresidenta a esta localidad madrileña se ha producido tras un verano marcado por los distintos incendios en gran parte de España. Concretamente, ha apuntado a que los datos rondan en torno a 260.000 las hectáreas afectadas y a 43 los grandes incendios forestales registrados en lo que va de año.

Por otro lado, Aagesen ha agradecido el trabajo de todos los efectivos que han participado en la extinción y gestión de los incendios, tanto de las comunidades autónomas como de la Administración General del Estado, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y los medios aéreos y brigadas de refuerzo.