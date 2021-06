El Gobierno confirma que el asesinato de la mujer de 81 años se trata de un crimen machista

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que el asesinato de una mujer de 81 años en Madrid presuntamente a manos de su pareja fue un crimen machista, el vigésimo de 2021 y el 1.098 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003.

La agresión machista se produjo en la noche del martes en la que el cónyuge de la mujer le golpeó en repetidas ocasiones con un martillo en el distrito de Moratalaz en Madrid. La mujer asesinada pidió auxilio por la ventana al grito de "me va a matar, me va a matar". La policía se trasladó inmediatamente al domicilio pero no pudo evitar el fatal desenlace. La mujer falleció en el Hospital Doce de Octubre por la gravedad de las heridas.

La Policía Nacional detuvo al presunto homicida que les abrió la puerta del domicilio y no tuvo reparo en reconocer lo ocurrido. Informan testigos que no mostró ningún tipo de arrepentimiento, se mostró muy frío y llegó a asegurar "no estoy arrepentido, se merecía esto y mucho más". No constaban denuncias previas contra el presunto agresor.

"Combatir a los que niegan el machismo"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que todos "debemos estar en alerta ante las duras cifras de violencia de género" y ha pedido a las víctimas y a los posibles testigos que acudan a los servicios especializados "ante cualquier indicio".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado que la violencia de género no dé tregua: "Otra mujer, otro asesinato, otra vez el machismo. Esta vez en Madrid. Quiero mandar todo mi cariño a sus familiares. Tenemos que seguir luchando contra la violencia machista con todas nuestras fuerzas y combatiendo a quienes la niegan", ha defendido.