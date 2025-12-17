El Gobierno avanza jornada de 35 horas para empleados de la administración estatal

El Gobierno impulsará la jornada laboral de 35 horas semanales a partir de enero de 2026, según ha anunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado. Será entonces cuando el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López se reúna con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para abordar la implementación de esta medida junto con la regulación del teletrabajo en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE).

Así lo ha expuesto el Ministerio durante una reunión en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo. En este sentido, el próximo 29 de enero la Comisión volverá a reunirse para constituir los grupos de trabajo de Igualdad, Digitalización e IA, Salud Laboral y Empleo Público para el desarrollo del acuerdo. De su lado, CSIF ha propuesto además la creación de tres nuevos grupos: Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales.

Cobro de atrasos

Por otro lado, Función Pública ha informado que los trabajadores dependientes de la AGE cobrarán en diciembre el 2,5% correspondiente a la subida de 2025 y los atrasos desde enero. El cobro de estas cantidades será a través de la nómina de diciembre o mediante el abono de una paga extra.

Así las cosas, el Ministerio espera que la mayoría de las comunidades autónomas también entreguen este mismo mes los atrasos, aunque algunas regiones ya han anunciado que lo harán en la nómina de enero.

En el caso de los empleados de las corporaciones locales ocurre algo similar, ya que muchas ya tenían la nómina de diciembre cerrada y no tienen medios tecnológicos para abonar este mes otra nómina extraordinaria, por lo que la recibirán el próximo mes de enero.

En consecuencia, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMO) con el objetivo de agilizar el abono de estos retrasos.