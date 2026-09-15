El Gobierno ataca a Vivas: "Duele ver que haya dejado de hablar como el presidente de Ceuta"

La tensión en Ceuta sigue siendo palpable, y no solo en la propia Ciudad Autónoma. Por parte del Gobierno, en este caso con palabras pronunciadas por Elma Saiz, no han dudado en quitarse peso de encima para echárselo a otros. Según describe la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, "Vivas ha dejado de hablar como el presidente de Ceuta para solo escuchar de su boca el argumentario del Partido Popular".

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, destacó ayer lunes en una entrevista en El Hormiguero que una de las principales "lecciones" que hay que aprender de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma es que la frontera "tiene que estar en manos de España y de Europa", no en las de Marruecos, porque "no es un país fiable y a la vista está".

El Gobierno frente a Vivas

Es fundamental remontarse al principio del conflicto migratorio para entender el papel del presidente de la Ciudad Autónoma desde hace ya 25 años.

Desde que surgiera la posibilidad de una invasión de migrantes en Ceuta desde el país vecino, Juan Jesús Vivas no dudó en dar la voz de alarma y pedir ayuda y recursos para evitar que se convirtiera en un problema inabarcable, como acabó siendo. Fue el lunes 27 de julio, tres días antes de la invasión, cuando pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que actuara, trasladando su preocupación por una entrada masiva desde Marruecos.

Posteriormente, Vivas sostiene que durante los días previos al 30 de julio realizó varias llamadas a Moncloa, reclamando medidas y, según su versión, llegando a solicitar la declaración de emergencia nacional y un mando único. Vivas afirma que desde Moncloa incluso le pidieron que dejara de llamar porque se estaba volviendo "muy pesado", algo que el Gobierno niega.

Desde aquel 30 y 31 de julio, el presidente de Ceuta se ha mantenido al frente de la ciudad autónoma, demostrando el amor por su tierra y su gente hasta el punto de plantarse en el Parlamento Europeo para exigir una respuesta "inmediata", pues un mes después aún se pueden contar 13.000 migrantes de los más de 70.000 que cruzaron la frontera.

Ahora, la respuesta del Gobierno, o al menos de su portavoz y ministra, es que le duele "como miembro de un Gobierno que se está dejando la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, ver que desde hace semanas el señor Vivas ha dejado de hablar como el presidente de la Ciudad Autónoma para solo escuchar de sus de su boca el argumentario del Partido Popular y al señor Feijóo".

Elma Saiz también ha añadido que "le exijo que garantice que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular van a estar con Ceuta, se van a remangar para ayudar a la Ciudad Autónoma". Insiste en que "eso es lo que necesitamos, que todos colaboren, que todos arrimemos el hombro para solucionar una situación muy compleja en la que desde el minuto cero este gobierno se está dejando la piel".