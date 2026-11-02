El Gobierno anuncia que está trabajando para desmontar las plazas temporales habilitadas para inmigrantes en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno está trabajando para que las plazas temporales habilitadas para los migrantes tras la crisis migratoria en Ceuta se vayan desmontando, algo que esperan "tan pronto como sea posible". Durante su intervención en el foro World in Progress (WIP) de Prisa celebrado en Barcelona ha afirmado que el desmontaje de estas plazas será "una señal muy importante" de que vuelve la normalidad.

Saiz ha apuntado que, tras la crisis, se pasó de 500 plazas de acogida temporal a más de 7.500 que se irán desmontando porque la mayoría de los expedientes de retorno ya no deben concluirse, porque muchos ya han vuelto a Marruecos. "Hay una importante cifra de retornos a Marruecos de en torno a 13.000 personas. Esos son expedientes que ya no tienen que concluirse porque se han producido esos retornos".

La regularización de migrantes es un win-win para toda la sociedad

Saiz, además, ha defendido la respuesta del Gobierno en Ceuta ante los que querían una respuesta desde el odio: "El gobierno de España, la respuesta que ha dado desde el primer momento, la ha dado desde algo tan elemental como la legalidad, por supuesto, pero también la humanidad".

Sobre las críticas de algunos socios de España en la UE ante la regularización extraordinaria de migrantes, la ministra ha apuntado que es "un win-win para toda la sociedad" y que no está produciendo efectos nocivos ni efecto llamada. Ha recordado que la regularización permite tener trabajo para trabajar y residir en España, y que ello no interfiere en modo alguno en las normativas de otros países de la Unión.

Críticas al PP por su posición respecto a la política migratoria

Esas críticas, por tanto, las ha relacionado con "los tiempos", las corrientes ideológicas actuales y las redes sociales, donde hay una proliferación de discursos de odio hacia las personas migrantes. Por eso, la sociedad en su conjunto tiene como labor hacerles frente: "No basta con no ser racista, sino que hay que ser manifiestamente antirracista".

Así las cosas, ha criticado al PP por su posición en la política migratoria y ha acusado a los populares de haber protagonizado un "viraje espectacular" en esta cuestión, y ha lamentado que esta deriva es preocupante e impide pactos entre los dos grandes partidos. "Por ejemplo, dio luz verde a esa iniciativa legislativa popular, que es la antesala de la regularización extraordinaria, y meses más tarde, abrazando la más dura xenofobia, estaba en contra".