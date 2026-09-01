El Gobierno responde a Rusia y afirma tener "evidencias" de su implicación en la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria de Ceuta ha adquirido una nueva dimensión después de que el Gobierno español haya señalado la posible interferencia de Rusia e Israel en la crisis migratoria de Ceuta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, exculpó el pasado lunes a Marruecos de una posible implicación en la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.

Sin embargo, el líder socialista apuntó a unas presuntas injerencias extranjeras destinadas a amplificar la desinformación y alimentar la tensión social y política generada por la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. En concreto, Sánchez señaló a "redes asociadas a Rusia e Israel" como posibles responsables de lo sucedido en Ceuta.

Unas acusaciones que no tardaron en ser desmentidas por los lideres rusos. La portavoz de Exteriores rusa María Zajarova aseguró que no existen pruebas que apoyen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España, descartando cualquier implicación.

"Cuando hay acusaciones debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio. Sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar", explicaba la portavoz.

No obstante, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto en entredicho las palabras de la líder rusa.

Elma Saiz asegura que existen evidencias de la implicación rusa e israelí

Las acusaciones del Gobierno a Rusia e Israel por la crisis migratoria en Ceuta han ido más allá. A pesar de que Rusia ha desmentido las palabras del presidente, afirmando que no existen pruebas de ello, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que tiene "evidencias" de que "foros digitales" tanto de Israel como de Rusia amplificaron lo sucedido en Ceuta para polarizar y fracturar a la Unión Europea.

Asimismo, Saiz ha acusado al Partido Popular de irresponsabilidad por alimentar la desinformación en relación con Marruecos. Desde la oposición mantienen que el principal culpable sería el país norteafricano, ya sea por falta de acción u omisión de la situación. Sin embargo, desde Moncloa afirman que no existe ninguna evidencia, ningún informe, ni ningún indicio de que Marruecos participara en lo que ocurrió el 30 y 31 de julio.

"Es asombroso que el PP haya abandonado totalmente su responsabilidad institucional y haya decidido dejar de ser un partido de Estado para actuar con una tremenda irresponsabilidad"

Saiz señala a la "internacional ultra"

Las pruebas del Gobierno no señalan a Marruecos, pero sí a Rusia e Israel y, en concreto, al papel fundamental de la denominada "internacional ultra". Tal y como ha detallado Elma Saiz, el Gobierno cuenta con "informes internos" del Ministerio de Asuntos Exteriores, al tiempo que ha destacado que la Comisión Europea ya señaló en agosto a Rusia como un "foco de desinformación" ante lo acontecido en Ceuta.