El Gobierno acaba con la FP virtual: exigirá entre el 15% y el 39% de presencialidad en la formación

La FP 'online' parece contar las horas. El Gobierno prevé aprobar de aquí a final de año un real decreto de garantía de calidad de los centros privados que incluya unos rangos mínimos de presencialidad en todas las formaciones.

Se trata de una norma que afectará a los cursos a distancia como a la modalidad semipresencial, y que pretende garantizar la calidad de todas las formaciones impartidas.

Así lo ha avanzado este lunes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en una rueda de prensa en el Ministerio antes de presidir la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores. En ella, la ministra explica un nuevo Real Decreto que se aprobará en los próximos meses en el Consejo de Ministros.

Se exigirá un porcentaje de presencialidad

La nueva normativa incluye un rango mínimo de presencialidad en todas las formaciones. En concreto, el Ejecutivo exigirá entre el 15 y el 39% de presencialidad, además de la formación en empresas, mientras que en los estudios semivirtuales será de entre el 40% y el 60% de la actividad lectiva.

"Un chico o una chica que estudian un grado de mecánica tienen que conocer un motor por dentro, o un alumno que se forma en estudios relacionados con la Odontología tiene que saber tratar al paciente. Si hacen un módulo de Peluquería 'online', tienen que tener unas horas de prácticas y de estética, no puede ser que nunca hayan estado en un centro", ha explicado la ministra esta mañana.

Nuevas ratios máximas en las clases

Por otro lado, el texto recoge nuevas ratios máximas en las aulas, es decir, el número límite de alumnos que puede estar en una clase. En este caso, para la FP virtual la ratio será de 50 estudiantes, mientras que para la presencial será de 25 alumnos por aula.

No obstante, el real decreto establece para el curso 2028/2029 un máximo de 80 alumnos por profesor, aunque el objetivo final es establecer el máximo de 50 estudiantes de cara al curso 2030/2031.

El proyecto recoge, según ha explicado, "requisitos básicos comunes para centros privados de FP en todo el territorio". "No va contra la FP privada, va a reforzar la calidad de los centros privados", ha subrayado la ministra.

Los centros lo que no quieren es "competencia desleal" como está ocurriendo en universidades que hacen FP privada en comunidades como Madrid, tal y como ha denunciado Tolón. Asimismo, la ministra ha señalado la existencia de "fondos que vienen a lucrarse" con la Formación Profesional y que perjudican a la formación de los alumnos al no garantizar "calidad".