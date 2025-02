La Generalitat muestra una imagen de la entrada de Mazón al CECOPI a las 20:28

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró que el 29 de octubre, el día de la DANA que dejó 224 muertos y tres desaparecidos en la provincia de Valencia, llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20:28 horas, 17 minutos después de que se mandara la alerta a la población por las inundaciones.

Ahora, un informe de la Generalitat ha mostrado la imagen del momento de la llegada al CECOPI del president Carlos Mazón el día de la DANA. En una imagen de una cámara de seguridad, se muestra a Mazón entrando en las instalaciones a las 20.28, lo que concuerda con la última versión de Mazón sobre su hora de llegada. El president comentó que él había asegurado que llegó después de las 19:00, no a las 19:00, algo que concuerda con esta versión.

"Llevan cuatro meses tratando de llamarme asesino, criminal y sinvergüenza, todos los días", decía en su comparecencia el presidente valenciano, que calificó de "falsas" las informaciones que aseguran que estaba incomunicado o paralizó el envío de la alerta en la reunión del CECOPI.

Así, Mazón denunció que lleva meses "soportando mentiras" y puntualizó que no cambió de versión ni mintió: "Yo empiezo a tener información del CECOPI a partir de las 17:30 horas. ¿De qué me iban a avisar antes si el Gobierno no me había avisado del barranco del Poyo? Yo estaba perfectamente informado de que la UME estaba activada y sobre la actividad que se iba realizando", ha destacado Mazón.

Además, el dirigente añadió que llegó al CECOPI "nueve horas antes que la delegada del Gobierno y siempre antes que el presidente de la Confederación Hidrográfica, que no fue nunca y es miembro del CECOPI": "La delegada del Gobierno, que codirige el CECOPI, no llegó hasta las 6:00 horas del día siguiente y yo estaba allí a las 20:28 horas, sin ser miembro del CECOPI".