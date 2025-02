Qué pasa si Carlos Mazón dimite: quién sería el próximo presidente de la Comunidad Valenciana

El foco tras la crisis de la DANA sigue con fuerza sobre Carlos Mazón. La gestión del presidente de la Generalitat Valenciana sigue estando muy cuestionada, con críticas que piden su dimisión desde el pasado mes de octubre, cuando la riada causó más de 220 muertos.

Las últimas palabras del propio Mazón han avivado las críticas al dirigente, que desveló este miércoles, cuatro meses después del temporal, que acudió al CECOPI a las 20:28 horas, cuando ya se había enviado la alerta a los móviles de los ciudadanos.

Mazón se volvió a defender de las críticas y dijo que no había cambiado de versión, pese a que hace meses aseguró que había llegado al Centro pasadas las 19:00 horas: "De verdad que no entiendo el cambio de versión. Es un hecho fáctico que las 20:28 son después de las 19:00. ¿Cuándo he mentido?".

Este jueves, Mazón ha vuelto a hablar ante los medios para afirmar que no va a dimitir. "Deben dimitir los que han mentido, los que no informaron del barranco del Poyo", ha dicho al ser preguntado por una posible renuncia.

Qué pasa si Mazón dimite: de elecciones a otro candidato

Una hipotética dimisión de Mazón abriría varios frentes en la Comunidad Valenciana. En primer lugar, puede haber nuevas elecciones. El propio Mazón podría disolver las Cortes, como contempla el artículo 28.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que dice que "el president de la Generalitat, con el acuerdo del Consell, podrá ordenar mediante Decreto la disolución de las Cortes", salvo que haya en tramitación una moción de censura que cumpla los requisitos del Reglamento de Les Corts.

En otros supuestos, otra formación puede presentar un candidato alternativo en virtud del artículo 143 del Reglamento de Les Corts Valencianas, que recoge que los grupos parlamentarios pueden presentar ante la Mesa las propuestas de candidatos.

La dificultad de este escenario reside en que Vox sería clave y tendría que abstenerse o dar su 'sí' al candidato del PSPV-PSOE, un hecho altamente improbable.

Cabe recordar que el PP tiene 40 escaños, seguido del PSPV-PSOE (31), Compromís (15) y Vox (13). A los socialistas no les bastaría con el 'sí' de Compromís si después Vox rechaza a su candidato, ni siquiera en la segunda votación para obtener mayoría simple.

Por el lado de los populares, entre los posibles sucesores de los que se ha hablado son María José Catalá, alcaldesa de Valencia; Susana Camarero, actual vicepresidenta de la Comunidad Valenciana; o Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia.

Lo único claro es que la intención de Mazón no pasa en estos momentos por dimitir, mientras que la dirección del Partido Popular aumentan a cada hora las dudas sobre el dirigente.