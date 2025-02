Los "cambios de versión" de Mazón empiezan a preocupar en el PP y ya le ven "amortizado"

Crece la preocupación en el Partido Popular (PP) debido a las "contradicciones" y "cambios de versión" del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre la dana. Cargos del PP consultados por Europa Press le dan por "amortizado". Estas mismas fuentes lamentan que Mazón siga estando en el foco mediático y temen que pueda "arrastrar" a Alberto Núñez Feijóo.

Aunque el PP siempre ha defendido la gestión de Mazón, en las últimas horas ha aumentado la preocupación en torno a su figura debido a la última declaración en la que ha confirmado que llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a las 20:20 horas. "Es después de las 19:00" se ha justificado.

Mazón está políticamente muerto

A pesar de los "numerosos frentes abiertos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han lamentado que el nombre de Mazón siga estando en primer plano y critican que la Generalitat no haya sido "transparente" desde el primer momento. "Al final el mensaje que está calando es que ha cambiado varias veces de versión" ha expresado una de las fuentes.

Otro 'popular' ha comentado que estas contradicciones de Mazón se deben a que está centrado en "su defensa judicial". Por eso todos los cargos consultados por Europa Press han coincidido en que Mazón está "políticamente muerto". Así que ahora hay que ver cuándo le echa Feijóo y a quién propone como sustituto.

"La pregunta es cuándo Génova se deshace de Mazón, que es un lastre que puede arrastrar a Feijóo", ha subrayado una persona del PP. Estas fuentes, además, han confirmado que la decisión de echar a Mazón no tiene tanto que ver con lo que dice el partido, sino porque "es algo en lo que coincide la calle".

Públicamente el PP continúa defendiendo su gestión

De hecho, creen que es "muy significativo" que Feijóo no acudiera el lunes al desayuno informativo que ofreció Mazón en Madrid. Esto es porque "no pude unir su suerte a la de Mazón" según un exalto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde los altos cargos de Génova "no hay novedades" y han insistido en que como Mazón no es miembro del Cecopi, no tenía obligación de estar en esa reunión. De hecho, públicamente siguen insistiendo en su defensa, como Juan Bravo: "Yo lo que sé es que el señor Mazón ha dado la cara, ha dado explicaciones, no sale corriendo, vincula su futuro y toma decisiones en el Gobierno. Yo creo que no se le puede pedir más" ha manifestado.