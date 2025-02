Mazón asegura ahora que llegó al CECOPI a las 20:28 horas y defiende que no cambió su versión: "Es después de las 19:00 horas"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que el 29 de octubre, el día de la DANA que dejó 224 muertos y tres desaparecidos en la provincia de Valencia, llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20:28 horas, 17 minutos después de que se mandara la alerta a la población por las inundaciones.

"Llevan cuatro meses tratando de llamarme asesino, criminal y sinvergüenza, todos los días", ha comenzado su comparecencia el presidente valenciano, que ha calificado de "falsas" las informaciones que aseguran que estaba incomunicado o paralizó el envío de la alerta en la reunión del CECOPI.

Así, Mazón asegura que lleva meses "soportando mentiras" e insiste en que no cambió de versión ni mintió, al tiempo que sostiene que sí estaba comunicado a partir de las 17:30 horas. "Yo empiezo a tener información del CECOPI a partir de las 17:30 horas. ¿De qué me iban a avisar antes si el Gobierno no me había avisado del barranco del Poyo? Yo estaba perfectamente informado de que la UME estaba activada y sobre la actividad que se iba realizando", ha destacado Mazón.

Además, el dirigente ha dicho que llegó al CECOPI "nueve horas antes que la delegada del Gobierno y siempre antes que el presidente de la Confederación Hidrográfica, que no fue nunca y es miembro del CECOPI": "La delegada del Gobierno, que codirige el CECOPI, no llegó hasta las 6:00 horas del día siguiente y yo estaba allí a las 20:28 horas, sin ser miembro del CECOPI".

Por otro lado, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también se ha pronunciado para decir que ella no sabe a qué hora llegó Mazón. También ha explicado que en la reunión les pusieron en negro "dos veces" y la última vez fue para escribir la alerta enviada posteriormente a los móviles de la ciudadanía. Esto fue sobre las 19:30 horas, algo que "se alargó demasiado en el tiempo", según afirma en una entrevista en la Cadena SER, y cuando conectaron fue cuando se envió dicha alerta: "Ahí es cuando yo vi al señor Mazón".

"Es una barbaridad lo que está ocurriendo", se ha lamentado Mazón, que ha señalado al final de su comparecencia que siempre ha tenido "respeto" por el proceso judicial y ha vuelto a cargar contra el Gobierno: "Es imposible informar cuando el Gobierno no informa, si el Gobierno al mediodía dice que el barranco del Poyo estaba seco".

El Gobierno valenciano confirma que el Cecopi no esperó a Mazón para mandar la alerta

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha dicho que "es falso que el Cecopi esperara a la llegada del president para mandar el mensaje de aviso masivo a la población el 29 de octubre a las 20:11 horas" y que la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, "ha mentido intencionadamente" sobre la asistencia de Carlos Mazón a la reunión.

"Es mentira que ella pudiera ver a Mazón antes del envío del mensaje", por lo que "va a tener que explicar en sede judicial por qué ha mentido", ha asegurado Camarero sobre las declaraciones de Bernabé en relación de la presencia del presidente valenciano en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana.

"La información trasladada al juzgado y certificada por un funcionario de Generalitat demuestra que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha mentido y el presidente llegó al Cecopi después de que se enviara el mensaje", ha afirmado Camarero, por lo que, a su juicio, Bernabé "ha mentido deliberadamente cuando asegura que el Cecopi esperó a Carlos Mazón para enviar el mensaje de alerta".