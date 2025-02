¿Dónde estaba Mazón cuando se envió la alerta? Todas las contradicciones de sus versiones

Un día después de conocerse que Carlos Mazón no estuvo presente en el CECOPI en el momento en el que se envió la alerta a los móviles de los ciudadanos el día de la DANA, el propio presidente de la Generalitat ha comparecido ante los medios de nuevo para hablar de la gestión de aquel día.

El Concell envió la respuesta a la jueza que investiga la causa para confirmar que Mazón no había llegado al Centro de Coordinación de Coordinación Operativa Integrado cuando se envío la ES-Alert a la población, el pasado 29 de octubre a las 20:11 horas. La magistrada había solicitado al Consell que informase "de forma sucinta si concurrió alguna otra autoridad al CECOPI previamente a la emisión del mensaje de alerta" y "se integró en el mismo".

Las contradicciones y cambio de versión de Carlos Mazón

Así, Mazón ha querido hablar con los medios a primera hora de la mañana de este martes para aclarar esta información, aunque lo cierto es que sus palabras han generado más confusión al cambiar de versión con respecto a lo que dijo cuando ocurría la crisis de la DANA.

El propio presidente de la Generalitat ha negado un cambio de versión y lo achaca todo a "mentiras" y una "criminalización" hacia su persona: "Llevan cuatro meses tratando de llamarme asesino, criminal y sinvergüenza".

La mayor novedad es que ha desvelado por primera vez la hora a la que acudió al CECOPI. "Llegué al CECOPI a las 20:28 horas", ha señalado, cuando hace unos meses, en plena crisis por la DANA, decía lo siguiente: "Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 19:00 horas. Hasta las 18:45 horas, la Confederación no avisó de esa crecida del río".

Preguntado por los medios por dónde estuvo entonces hasta las 20:28 horas de aquella tarde, el jefe del Consell sostiene que "primero en el Palau (de la Generalitat) y después de camino al CECOPI", cuando una información de El País aseguraba que la comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana tuvo lugar hasta las 17:45 horas, y días después de la crisis también aseguró que llegó más tarde al CECOPI debido al tráfico, en un recorrido que requiere aproximadamente de media hora en coche.

Además, ha dicho que ya recibía comunicaciones del CECOPI "a partir de las 17:30 horas", mientras que cuando había ocurrido la tragedia sostuvo que la cobertura "era muy mala" y "entraba y salía", diciendo incluso que no recibía comunicación por parte de Teresa Ribera: "Tengo que decir que desgraciadamente no recibí ninguna comunicación, luego vi llamadas perdidas aquí por la cobertura, a partir de las 20:00 horas de Teresa Ribera. La que estaba fuera era ella".

"Digo yo, que si estaba perfectamente comunicado desde que empezó el CECOPI, ¿cómo me estaban esperando a mí para dar la orden por teléfono a las 19:30 o a las 20:00 si desde las 17:30 ya estaba comunicado? Si había información y tenían que esperar a que yo diera la orden, ¿por qué no me lo dijeron a las 17:30? O a las 18:00, o a las 18:15, o a las 18:30, o a las siete, ¿no?", ha argumentado Mazón.

No obstante, Mazón insiste en que no hay cambio de versión por su parte. "Pero, ¿quién cambió de versión? De verdad, es que no entiendo el cambio de versión, ¿cuándo es? Evidentemente, las 20:28 son después de las 19:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido?", se pregunta Mazón este miércoles ante los medios.

"¿Cambio de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Son otros los que dicen que interferí o que di la autorización previa y es mentira. Los que tienen un problema de credibilidad son los que se ha demostrado una y otra vez, los que dicen que estaba incomunicado, que han dicho las mentiras. Una y otra vez, cuatro meses seguidos, llamando a la gente a que me llame asesino con una mentira tras otra... Ya está bien de tanta mentira. Ya está bien", ha comentado Mazón.

Las "mentiras" que denuncia Mazón

El presidente ha lamentado los "mantras absurdos" que lleva escuchando "cuatro meses ininterrumpidos": "Llevan cuatro meses con una versión, con la contraria, con el único objetivo de hacer política y de criminalizarme a mí y a la Generalitat, fundamentalmente a mí".

Entre estos "mantras" ha citado las afirmaciones que sostienen que estuvo incomunicado la tarde del 29O o que el CECOPI le esperaba para enviar la alerta. "Así, una y otra vez. Han llegado a decir que cuando llegué al Cecopi me vieron paralizando la reunión para que me pusieran al día y que eso interrumpió y retrasó aún más el envío de la alerta. Hemos demostrado una y otra vez que todo eso es falso, que en ningún momento estuve incomunicado. Creo que ha quedado claro que en ningún momento nadie me esperó para mandar la alerta ni se requirió mi autorización, porque eso era falso, y que en ningún momento paralicé ninguna reunión para que nadie me pusiera al día de nada".

Mazón ha insistido en que "se han producido mentiras tan flagrantes" como las de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, o el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "que aseguran incluso" haberlo visto interrumpiendo una reunión reuniéndose aparte con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y "paralizando el envío del ES-Alert".