Gabriel Rufián cita El Diario de Ana Frank para criticar a Trump: "Fuera están pasando cosas terribles"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha protagonizado una de las intervenciones más comentadas y esperadas de la sesión de control de este miércoles en la que, entre otras muchas cosas, ha criticado a Donald Trump y su policía migratoria.

Rufián ha señalado las políticas llevadas a cabo por el presidente de Estados Unidos a través del ICE citando una entrada de El Diario de Ana Frank, de 1943.

"Fuera están pasando cosas terribles. Personas indefensas son sacadas de sus casas a rastras, familias son separadas, y niños y niñas llegan a sus casas y sus padres ya no están", ha leído el portavoz de ERC desde la tribuna del Congreso asegurando que "podría ser una noticia de antes de ayer, de Estados Unidos".

"Eso está pasando porque hoy en día hay un presidente que también habla de espacio vital", ha señalado Rufián sobre las declaraciones de Trump y su equipo para justificar las acciones del ICE.

En solo un mes y medio de año

Y es que estamos tan solo a 11 de febrero, pero son muchos los frentes abiertos que, a juicio de Rufián, tiene abiertos el presidente Trump en este 2026.

"No llevamos ni un mes y medio de año y Trump ha invadido a Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha chantajeado a Europa, se ha repartido las tierras raras de Ucrania con Putin, se quiere quedar con Groenlandia, ha amenazado a Dinamarca, Canadá, México, Colombia y Cuba, ha sancionado a Europa por negociar con China, se ha inventado una ONU que acaba siendo una inmobiliaria para un resort en Gaza, se ha mofado de las personas trans y de Macron en una rueda de prensa, y ha asesinado y secuestrado incluso a niños con un ejército paramilitar llamado ICE en su país", ha enumerado.

Rufián ha señalado que todo esto ocurre "financiado y callado por Europa" y ha ironizado a su manera sobre la falta de críticas de parte del espectro político español y mundial a Donald Trump.

"Pero recuerden: el peligro es Putin y China. Y no nos metamos en líos como Pedro Sánchez contestando a multimillonarios en Twitter, a ver si voy a dejar de ser presidente", ha sentenciado.