Gabriel Rufián advierte a Pedro Sánchez: "Usted va a ir fuera por cobardía en lo social"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pasado por el programa Salvados de laSexta donde ha lanzado una dura advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Usted va a ir fuera por cobardía en lo social". Durante la entrevista, el republicano escuchaba a un grupo de cinco personas de diferentes edades debatir sobre diferentes cuestiones, y él reaccionaba en directo con Gonzo, el presentador, ambos ocultos tras un espejo.

La vivienda ha centrado el debate, tanto es así que cuando Gonzo le ha preguntado por la importancia de esta cuestión, Rufián ha sido claro: "Nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda".

Críticas hacia el PSOE por bloquear medidas y ponerse del lado de los propietarios

Así las cosas, ha aprovechado para criticar al PSOE, que "cada vez que puede escoger, escoge la peor opción y, en este caso, cada vez que ha podido escoger entre un inquilino precario (...) y un gran propietario, ha escogido al gran propietario". Además, cree que el PSOE "le tiene miedo al poder", porque en ocho años y medio de Gobierno, no ha aplicado medidas más contundentes en este tema.

Rufián ha defendido una de las medidas que ha presentado su partido junto a otros grupos parlamentarios, la de gravar la acumulación de viviendas a partir de la tercera. "El PSOE, por lo que sea, siempre la bloquea", ha lamentado. Asimismo, ha insistido con la vivienda no se debe especular: "No puede ser el salvajismo o la ley del más fuerte y de la selva de que aquí cada mes se suba el alquiler por la cara".

Te van a meter en la cárcel igual

Durante el programa, Rufián ha puesto el foco en los vínculos entre los grandes partidos y las grandes constructoras, porque mientras que "los nombres de los políticos cambiaban" con el paso de los años y los casos de corrupción, los de las constructoras no. "Financian campañas, financian partidos. (...) Lo primero que hace Pedro Sánchez para hablar de vivienda es reunir a todas las grandes constructoras del país".

Por eso, ha avisado al presidente del Gobierno: "Te van a meter en la cárcel igual, que te van a putear igual. ¿Qué van a hacer? ¿Perseguir a tu mujer? ¿Perseguir a tu hermano? ¿Perseguir a tu partido? Yo al presidente le he dicho mil veces: 'Es que usted no va a ir fuera por... Usted va a ir fuera por cobardía en lo social'".