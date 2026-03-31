La fragata Méndez Núñez sustituirá a la Cristóbal Colón para continuar la misión en Chipre

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este martes que la fragata Méndez Núñez sustituirá el próximo 7 de abril a la Cristóbal Colón para continuar la misión defensiva en Chipre.

Rechazo de España a la guerra

Lo ha avanzado durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en la que ha reiterado el rechazo de España a una guerra "unilateralmente iniciada sin respeto al ordenamiento jurídico".

"Nosotros tenemos muy claro que rechazamos por completo la guerra de Irán porque es contraria al ordenamiento jurídico internacional, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso como aliados responsables, serios y fiables que somos en la defensa colectiva de los países miembros de la Alianza y de Europa", ha detallado.

En este contexto, Robles ha trasladado el compromiso de España en mantener su presencia en Chipre, en labores defensivas, y ha señalado que el próximo 7 de abril, la fragata Cristóbal Colón va a ser sustituida en esa misión por la fragata Méndez Núñez en los relevos normales que se realizan.

Ha recordado que la fragata Cristóbal Colón estaba, cuando ocurrieron los hechos, integrada en operaciones en el mar Báltico con el grupo naval francés, liderado por el portaaviones 'Charles de Gaulle'.

La previsión —ha detallado Robles— era estar desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo en el Atlántico norte. Sin embargo, debido a los acontecimientos en Oriente Medio, el grupo naval francés recibió la orden de dirigirse al mar Mediterráneo y la fragata española se integró en el grupo de combate multinacional.

Misión asignada a la fragata española

La misión asignada a la fragata española y que a partir del día 7 de abril continuará la Méndez Núñez es la de desplegarse en la zona del Mediterráneo oriental, integrada en el grupo naval francés, con la finalidad de protección de ese grupo naval y participar en la defensa del territorio europeo, colaborando en la estrategia de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica.

"En función de lo que decida la Unión Europea y en función de lo que Chipre nos pida, ahí estaremos, porque España y sus Fuerzas Armadas estarán siempre con sus aliados", ha destacado la ministra de Defensa.

Durante su comparecencia, Robles reiteró el rechazo del Gobierno español a la "agresión unilateral, injustificada y sin marco jurídico ninguno" por parte de EEUU e Israel a Irán.

"Frente al régimen de Irán, no pueden EEUU e Israel ser los que decidan, sin contar con nadie, ni con sus aliados, ni con nadie, ni siquiera con una parte de la población estadounidense, decir qué tipo de paz o qué tipo de reglas hay en el mundo", ha subrayado Robles.