La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya el indulto parcial para García Ortiz: "Asumió en todo momento la responsabilidad"

La Fiscalía del Supremo apoya la concesión de un indulto parcial para el exfiscal del Estado, Álvaro García Ortíz. En concreto, defiende un indulto para reducir la duración de la pena de inhabilitación especial para ejercer el cargo que ocupaba, impuesta por su condena por revelación de datos reservados.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación en este cargo debido a la filtración a la prensa de un correo electrónico con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. En la sentencia también fue condenado a pagar una multa de 7.200 euros que ya liquidó a principios de este año.

Señalan que "dicha minoración comporta, en exclusividad, el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales con las consecuencias a ello inherentes en la vida civil y desarrollo personal".

García Ortiz ha estado "siempre a disposición del tribunal"

A través de un escrito, alegan que la actuación del ex fiscal del Estado "tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución", señalando que la condena "ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

También se añade que "debe dejarse constancia que la afectación a los derechos del proceso debido del perjudicado, en la propia sentencia se relativizan haciéndose hincapié de que el perjudicado conserva en plenitud su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa".

Manifiesta que García Ortiz "asumió en todo momento la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena", añadiendo que el ex fiscal generar se mostró en todo momento "a disposición del tribunal".

Además, en el informe, considera que esta inhabilitación especial "carece de relevancia", ya que García Ortiz presentó su dimisión tras conocerse el fallo.