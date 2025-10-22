La Fiscalía acusa a Leire Díez de liderar una actuación contra la UCO y Anticorrupción

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Así se ha pronunciado el Ministerio Público en el recurso de reforma que presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid para pedir al juez Arturo Zamarriego que rectificara su decisión de no investigar las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Díez.

Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en el que el juez aceptó acumular las denuncias y tomar declaración como testigos a Stampa y Grinda, entre otras personas.

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír, una que se derivó desde los juzgados de instrucción de Badajoz, después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y de la Fiscalía.

En su recurso de reforma, la Fiscalía sostenía que era necesario investigar los hechos "conjuntamente" porque "el patrón de actuación es exactamente el mismo" en las reuniones mantenidas con Hamlyn, Stampa y Grinda: "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente".

Para el Ministerio Público, también es "fundamental" en este caso la "singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díaz Castro, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado". "Esto es determinante", remarca el fiscal Juan Pablo Nieto.

A su juicio, es "evidente" que la conexión entre los denunciados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- trata presuntamente de "manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.

Dolset y Leire Díez implicaron a Sánchez

El fiscal Ignacio Stampa, que denunció ante la Fiscalía Superior de Madrid un intento de soborno por parte de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, ha indicado que al contactarle ambos le dijeron que seguían órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el escrito presentado por Stampa explica que el pasado mes de mayo se reunió con Leire Díez y Pérez Dolset en un encuentro que grabó y en el que le preguntaron si conocía irregularidades sobre los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y sobre el juez Manuel García-Castellón.

Cuando el fiscal les preguntó por qué le llamaban y por qué lo hacían en ese momento, Pérez Dolset le dijo que cuando salió la imputación de Begoña Gómez, Leire le había llamado porque "el presidente había dado orden de limitar, sin límite" y que había que revertir la situación "caiga quien caiga".

También le dijeron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, iba a saber "más adelante" sobre el encuentro, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, según relata Stampa en su escrito.

A esta reunión supuestamente iba a acudir en nombre del Gobierno, algo que no ocurrió, el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de mordidas en obra púbica.