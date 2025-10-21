El fiscal Stampa denuncia que Sánchez, según Leire Díez, dio orden de “limpiar sin límite” tras estallar el caso Begoña Gómez

El exfiscal anticorrupción Ignacio Stampa ha denunciado ante la Justicia que la exmilitante socialista Leire Díez aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado la orden de “limpiar sin límite” después de conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Así figura en el sumario de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Onda Cero.

Una reunión para buscar “irregularidades”

Según el relato del fiscal Stampa, este fue convocado a una reunión en la que, supuestamente, se buscaba recabar información sobre posibles irregularidades de tres altos cargos judiciales: el magistrado Manuel García Castellón, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal José Grinda.

Stampa asegura que acudió al encuentro tras ser contactado por el empresario Enrique Pérez Dolset, quien le habría transmitido (tras una llamada con Leire Díez) que el presidente Sánchez había dado la orden de “limpiar sin límite” para revertir la situación “caiga quien caiga” tras el estallido del caso que afecta a su esposa.

El fiscal también sostiene que en esa reunión le habían indicado que asistiría el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en representación del Gobierno. Sin embargo, finalmente se presentó Leire Díez, quien aseguró ser “la persona designada por el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto” y afirmó que posteriormente informaría a Cerdán de los resultados de la conversación.

Extracto de la declaración del fiscal Ignacio Stampa | Onda Cero

“La situación hay que revertirla, caiga quien caiga”

En su denuncia, Stampa recoge literalmente las palabras que, según su testimonio, le transmitió el empresario Pérez Dolset: “Cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar sin límite y que la situación hay que revertirla, caiga quien caiga. Eso es lo que ha dicho el presidente”.

El exfiscal del caso Villarejo subraya que, aunque no le propusieron “ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa”, durante la reunión se le preguntó “de manera insistente y velada” por supuestas irregularidades que pudieran afectar a los tres altos funcionarios mencionados. “La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las informaciones que equivocadamente esperaban obtener”, añade.

El caso se instruye en el Juzgado número 9 de Madrid. La exmilitante socialista Leire Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.