Felipe VI conoce en Almería el Ejército del futuro impulsado por drones, robots y tecnología española

El Rey Felipe VI ha visitado este jueves la base militar Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería), donde el Ejército de Tierra está ensayando las capacidades que definirán el combate del futuro, en el marco de la Campaña de Experimentación Táctica vinculada a la Brigada Experimental 2035.

Durante la jornada, el monarca ha podido comprobar de primera mano cómo la robotización, la inteligencia artificial y los sistemas no tripulados están transformando el campo de batalla. Drones, robots terrestres, sensores avanzados y sistemas de mando digitalizado se integran en un entorno altamente conectado, orientado a reducir la exposición directa de los soldados y aumentar la eficacia operativa.

La base de Viator se ha convertido estos días en un auténtico laboratorio de innovación, en el que más de una treintena de empresas, junto a universidades y centros tecnológicos, prueban sus desarrollos en condiciones reales. Este ecosistema de colaboración permite al Ejército identificar soluciones viables, acelerar su integración y adaptar sus capacidades a los nuevos escenarios de conflicto, marcados por la rapidez, la precisión y la autonomía tecnológica.

El futuro de las operaciones militares españolas

En este contexto, ARMMO Defense Technologies, compañía con sede en Zafra (Extremadura), ha llevado a cabo su presentación oficial, mostrando distintas soluciones en el ámbito de los sistemas no tripulados y la defensa aérea táctica. Entre ellas destacan el interceptor anti-dron BANDIT-X, el sub-bombardero autónomo G.U.L.L y una línea de sensores acústicos pasivos orientados a la detección temprana de amenazas.

La propuesta de ARMMO se alinea con la nueva lógica operativa que está definiendo el Ejército: sistemas ligeros, autónomos y fácilmente desplegables, diseñados para responder en tiempo real a amenazas cambiantes. Su desarrollo incorpora, además, la experiencia directa de militares ucranianos en activo, lo que permite ajustar sus tecnologías a las necesidades reales detectadas en conflictos contemporáneos.

También han estado otras grandes compañías como Indra y Escribano Mechanical & Engineering participan también en este entorno de experimentación, aportando capacidades clave en áreas como la sensorización, los sistemas de mando y control o la integración tecnológica. La combinación de grandes actores industriales y empresas emergentes refuerza el papel de la industria nacional como motor de transformación del modelo de defensa.

El ejercicio forma parte del proceso de modernización del Ejército de Tierra, que se desarrolla en varias fases hasta 2035, con el objetivo de construir una fuerza más flexible, digitalizada y preparada para operar en entornos complejos e impredecibles.

La visita de Felipe VI subraya así la relevancia estratégica de este programa y consolida a Almería como uno de los principales centros de experimentación militar en España, donde tecnología, industria y experiencia operativa convergen para definir cómo será el Ejército del futuro.