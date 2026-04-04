Feijóo vuelve a ofrecerse a Vox tras los resultados en Castilla y León: "La gente manda y nosotros tenemos que obedecer"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una entrevista en Servimedia en la que ha desvelado una conversación con el líder de Vox, Santiago Abascal, tras los resultados de las elecciones de Castilla y León. En ella, el popular le dijo que "no podemos defraudar a la gente" y acordaron "seguir reuniéndose" en los días posteriores para avanzar en las negociaciones con el propósito de formar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"Donde la gente manda, los políticos tenemos que obedecer. Y lo que nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox", ha expresado el líder popular. Tal y como ha revelado Feijóo, las delegaciones negociadoras de ambos partidos se dieron cita el pasado 25 de marzo en Mérida para avanzar en el acuerdo programático con la presencia de Miguel Tellado, el secretario general del PP.

A su juicio, el resultado de las urnas es "inapelable" con unos buenos resultados del PP, unos muy malos resultados del PSOE y Vox incrementa su porcentaje y se consolida como tercera fuerza política en España". Es por ello que ha advertido de que si no hay acuerdo "los votantes no lo perdonarán y harán bien".

La pelota está en el tejado de Vox

Así las cosas, ha puesto la pelota en el tejado de Vox, que ahora tiene que decidir, "entrando o no entrando y con qué consejerías". Parece que la negociación más avanzada es la de Extremadura. Preguntado por cuál es el escollo que impide el pacto, Feijóo dijo desconocer "los temas particulares", pero sí le consta que el equipo negociador del PP está "contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales, presupuestarias y legales".

Los de Abascal plantearon medidas que extralimitan las competencias de la Junta de Extremadura, como "el fin" de Mercosur, del Pacto Verde Europeo o de los pactos PP y Vox en Bruselas. "Está claro que un presidente autonómico no puede adoptar acuerdos que vayan en contra la legislación española o la legislación europea", ha subrayado el líder popular.

Vox acusa al PP de poner zancadillas

Por su parte, Vox también ha acusado al PP de poner "zancadillas" en la negociación y ha llegado incluso a acusar al entorno de Feijóo de estar detrás de las denuncias de antiguos miembros del partido sobre irregularidades. El líder del PP ha mostrado su sorpresa ante esas afirmaciones.

"¿Nosotros le hemos filtrado una información a usted?", preguntó a uno de los entrevistadores de Servimedia. "Pues le puedo asegurar que el resto de compañeros, si le formulo la misma pregunta, respondería con la misma sinceridad que me ha respondido usted. Pregúnteles a ellos [a Vox] por qué dicen esto".

Críticas al Gobierno por la regularización masiva de inmigrantes

Por otro lado, Feijóo ha criticado al Gobierno y ha pedido "frenar" el "disparate" que supone la regularización masiva de inmigrantes que ultima el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que su aprobación "por supuesto" que va a "conllevar presión para los servicios públicos" por el aumento de la población y, en particular, para la sanidad.

Feijóo ha recriminado al Gobierno que vaya en la dirección contraria de "todas las instituciones europeas", del Pacto de Migración y Asilo y del Reglamento de Retornos aprobado hace unos días en el Parlamento Europeo, y sostuvo que "regalar la residencia legal en España y, por tanto, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española" es "un movimiento absolutamente insolidario e irresponsable" que se ve "agravado" por el hecho de no se exija a los potenciales beneficiarios carecer antecedentes "policiales".

"Somos el único país de la Unión Europea que está tramitando una regularización incondicionada sin ni siquiera exigir los antecedentes policiales de más de un millón de personas. Estamos yendo contra todas las políticas de inmigración de la Unión Europea sin distinción de países, estamos rompiendo otra vez las políticas europeas previamente consensuadas en el Parlamento Europeo y, además, lo estamos haciendo sin que se someta a la votación del Congreso", ha setenciado.