Feijóo carga contra Sánchez por "premiar a los rupturistas" con mesas de diálogo "inútiles"

"Me propongo superar la política de bloques y quiero empezar desde Galicia", ha dicho Núñez Feijóo, que ha lamentado que algunos estén premiando a los incumplidores y a los rupturistas con mesas de diálogo "inútiles" y concesiones "peligrosas" como la Seguridad Social.

El presidente gallego ha pedido diálogo: "Creo que es la moderación, el entendimiento y el encuentro. Lamentablemente, no es el presente, pero estoy seguro de que será el futuro porque por ese camino no se puede seguir mucho tiempo salvo que los políticos de hoy ya no queramos a nuestro país".

Feijóo ha puesto como ejemplo de "región integradora" a Galicia y ha señalado que es difícil entenderse con este Gobierno, "moroso y desleal".

