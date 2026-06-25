Feijóo reitera que es él quien paga su casa y Puente insiste en que presente las pruebas: "Estás tardando"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que tanto él como su esposa son quienes pagan el alquiler de la vivienda en la que residen en Madrid y ha asegurado que ya ha presentado todas sus declaraciones de bienes. Sus palabras llegan después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pidiera que haga públicos los documentos que acrediten esos pagos.

"Obviamente lo paga mi familia y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo", ha afirmado Feijóo ante los periodistas en los pasillos del Congreso. El presidente del PP también ha rechazado otra de las afirmaciones que atribuye al ministro: "Yo no tengo ningún chalet, primera mentira del señor Puente".

La polémica tras el pleno sobre corrupción

La controversia se produce un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamara durante el pleno monográfico sobre corrupción que Feijóo mostrara los justificantes del alquiler de su vivienda.

Visiblemente molesto, el líder popular ha asegurado que lleva "tres años" respondiendo a esta cuestión y que ya lo ha explicado "por activa y por pasiva". Además, ha acusado a Puente de difamarle y de mentir al afirmar, según él, que posee un chalet, cuando sostiene que vive en un piso de alquiler.

Defiende sus declaraciones de bienes

Feijóo también ha defendido que toda su situación patrimonial está reflejada en las declaraciones oficiales que presentó cuando llegó a Madrid como senador procedente de la Xunta de Galicia, cuando abandonó el Senado y posteriormente al obtener su acta de diputado.

"En esas tres declaraciones se acredita todo", ha insistido el presidente del PP, quien ha añadido que si el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno pretenden encontrar en él "a una persona corrupta, se equivocan".

"No la van a encontrar. Al contrario. Seguiré denunciando la corrupción del Gobierno, del presidente y de su partido", ha afirmado.

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado, por su parte, que Génova no tiene intención de hacer públicos los recibos del alquiler porque consideran que no van a entrar "en una campaña" cuyo objetivo, sostienen, es desviar el foco de la situación política del Ejecutivo y centrar el debate en Feijóo.

La respuesta de Óscar Puente

Las declaraciones del líder popular no han tardado en encontrar respuesta por parte del ministro de Transportes. A través de un mensaje publicado en la red social X, Óscar Puente ha negado haber afirmado que Feijóo tenga un chalet y ha reiterado su petición de que haga públicos los documentos.

"Yo no he dicho que tengas ningún chalet. Entre otras cosas porque no tengo ni idea de lo que tienes. Lo que he dicho es que pongas a disposición de la ciudadanía las pruebas que acrediten que pagas la vivienda en la que resides. Tan simple como eso. Y, por cierto, estás tardando", ha escrito el ministro.